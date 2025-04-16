為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    因應汛期將至！雲林縣府公布2大智慧防災平台

    縣府今年公開「雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台」，讓民眾可以即時掌握水情以便防災。（圖由雲林縣政府提供）

    縣府今年公開「雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台」，讓民眾可以即時掌握水情以便防災。（圖由雲林縣政府提供）

    2025/04/16 13:06

    〔記者李文德／雲林報導〕汛期將至，雲林縣政府推動智慧化防災系統，今年首度公開「雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台」，讓民眾可以即時掌握水情。縣府水利處表示，今年底前將新增105台移動式抽水機，大幅提升防災量能。

    縣府水利處長許宏博表示，各項防汛整備工作逐步進行，縣內現有284台大型移動式抽水機與88台中小型抽水機，都已經完成相關檢測與機組保養，不過因應極端氣候，近期將再新購置30台移動式抽水機、年底前再增75部。如果各鄉鎮市公所盤點有風險的地方，都能夠及早因應，確保颱風、豪雨發生時能立即啟用。

    許宏博表示，位能夠讓民眾掌握水位，今年首度公開雲林智慧防汛、韌性防災影像監視兩大平台，建置影像監測站，紀錄抽水站、滯洪池有259處、水位監測站159處、雨量站58處、路面淹水感測站則有172處，除了可以提供供防汛工作人員即時參考，以利啟動封路或抽水作業，也民眾也可查詢即時防災，站點將持續增設。

    水利處表示，每年縣內區域排水清淤長度150至180公里，截至今年三月為止已經清淤超過40公里，相關作業持仍持續進行，此外為強化村莊即時防洪，已在虎尾中科抽水站準備超過3600片的防汛檔板。

    許宏博指出，4月25日將與二崙鄉公所共同辦理聯合防汛演練，模擬易淹水地區的移動式抽水機預布與防汛檔板與防汛檔板設置，提升整體防災效率，呼籲民眾在強降雨期間提高警覺，配合相關防災措施。

    縣府今年公開「雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台」，讓民眾可以即時掌握水情以便防災。（圖由雲林縣政府提供）

    縣府今年公開「雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台」，讓民眾可以即時掌握水情以便防災。（圖由雲林縣政府提供）

    截至今年三月為止縣府已經清淤超過40公里，相關作業持仍持續進行。（圖由雲林縣政府提供）

    截至今年三月為止縣府已經清淤超過40公里，相關作業持仍持續進行。（圖由雲林縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播