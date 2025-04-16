因應汛期將至！雲林縣府公布2大智慧防災平台

縣府今年公開「雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台」，讓民眾可以即時掌握水情以便防災。（圖由雲林縣政府提供）

2025/04/16 13:06

〔記者李文德／雲林報導〕汛期將至，雲林縣政府推動智慧化防災系統，今年首度公開「雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台」，讓民眾可以即時掌握水情。縣府水利處表示，今年底前將新增105台移動式抽水機，大幅提升防災量能。

縣府水利處長許宏博表示，各項防汛整備工作逐步進行，縣內現有284台大型移動式抽水機與88台中小型抽水機，都已經完成相關檢測與機組保養，不過因應極端氣候，近期將再新購置30台移動式抽水機、年底前再增75部。如果各鄉鎮市公所盤點有風險的地方，都能夠及早因應，確保颱風、豪雨發生時能立即啟用。

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許宏博表示，位能夠讓民眾掌握水位，今年首度公開雲林智慧防汛、韌性防災影像監視兩大平台，建置影像監測站，紀錄抽水站、滯洪池有259處、水位監測站159處、雨量站58處、路面淹水感測站則有172處，除了可以提供供防汛工作人員即時參考，以利啟動封路或抽水作業，也民眾也可查詢即時防災，站點將持續增設。

水利處表示，每年縣內區域排水清淤長度150至180公里，截至今年三月為止已經清淤超過40公里，相關作業持仍持續進行，此外為強化村莊即時防洪，已在虎尾中科抽水站準備超過3600片的防汛檔板。

許宏博指出，4月25日將與二崙鄉公所共同辦理聯合防汛演練，模擬易淹水地區的移動式抽水機預布與防汛檔板與防汛檔板設置，提升整體防災效率，呼籲民眾在強降雨期間提高警覺，配合相關防災措施。

縣府今年公開「雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台」，讓民眾可以即時掌握水情以便防災。（圖由雲林縣政府提供）

截至今年三月為止縣府已經清淤超過40公里，相關作業持仍持續進行。（圖由雲林縣政府提供）

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