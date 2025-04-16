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    國際長頸鹿權威首度來台授課 10國上百位專家學者參與

    象徵對動物愛護與責任，TAZA理事長賴振榮和貴賓拿動物手舉版，共同啟動工作坊儀式。（六福村提供）

    象徵對動物愛護與責任，TAZA理事長賴振榮和貴賓拿動物手舉版，共同啟動工作坊儀式。（六福村提供）

    2025/04/16 13:10

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2025長頸鹿與有蹄類動物醫療照護工作坊」今（16）日在新竹縣關西鎮六福莊登場，國際長頸鹿醫學權威Dr. Liza Dadone，及動物園有蹄類修蹄計畫（ZHTP）創辦人Steve Foxworth首度來台授課，為期5天的課程，吸引印尼、泰國、新加坡、日本、美國、南韓、印度、越南、馬來西亞等10個國家上百位國內外專家學者參與，透過國際間交流，為台灣動物界注入國際視野。

    六福村繼去年主辦大型哺乳類麻醉工作坊國際動物研討會，邀請動物權威Michele Miller博士來台，今年攜手台灣動物園暨水族館協會（TAZA）共同主辦長頸鹿與有蹄類動物醫療照護工作坊，集結10國共18間動物園的學者專家參與，針對長頸鹿的醫療、麻醉、急救與照養等，除了國際專家帶來最新的知識和技術，分享有蹄類動物營養及運輸的知識，以及常見的醫療問題與蹄部管理，現場也帶領學員進行修蹄實作練習，共同增進動物福祉。

    六福村表示，長頸鹿醫學權威Dr. Dadone 肯定六福村的成就，更引領亞洲動物醫學與照護的進步與提升，舉辦這次深具挑戰性的長頸鹿照護工作坊，促進亞洲野生動物醫學領域的專業合作與培力。ZHTP創辦人Mr. Foxworth對於5天的課程表示期待，期與來自全球的專家激盪出更多火花。

    來自日本九十九島動植物園動物保育員Natsuko Higa分享，能在亞洲參與六福村舉辦的國際工作坊，是珍貴且難得的學習，特別期待兩位國際長頸鹿權威的授課，以及與各國專家的交流與分享。

    TAZA協會理事長賴振融表示，全球氣候變遷及人類對棲地的破壞，許多野生動物面臨生存危機，動物園暨水族館站在保育的第一線，就像是動物的諾亞方舟，但在台灣看到的是民間業者獨自努力，主管機關非常被動，對待業者諸多限制，無論是國際研討會舉辦或是加入國際組織，業者都只能靠自己。

    賴振融說，台灣動保法放眼世界屬非常嚴格，加上特定動保團體的干擾，企圖以非專業訴求影響專業，不僅扼殺了合法業者生存的機會，污名化國際性動物必要的交流及引進，甚至造成許多不適合野放的動物在打著動保的大旗下進行野放，反而剝奪動物的生存權。

    賴強調，大型野生動物照養不易，成本高，動物的福祉需要專業領軍及主管機關的支持，台灣動物的諾亞方舟已在下沉，希望主管機關正視動物物種的續存。

    國際「長頸鹿與有蹄類動物醫療照護工作坊」今起在六福莊登場，10國逾百人共襄盛舉。（六福村提供）

    國際「長頸鹿與有蹄類動物醫療照護工作坊」今起在六福莊登場，10國逾百人共襄盛舉。（六福村提供）

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