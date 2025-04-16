台中斯可巴部落拍到17種野生動物 石虎首次現蹤

架設於斯可巴部落紅外線自動相機紀錄到臺灣野山羊。（林業署提供）

2025/04/16 12:46

〔記者張軒哲／台中報導〕近年石虎護育受到各界關注，林業及自然保育署台中分署長期推動大甲溪沿岸部落里山計畫，架設的紅外線自動相機於谷關地區斯可巴部落紀錄到第一筆石虎影像，同時也捕捉到食蟹獴、台灣葉鼻蝠等17種野生動物影像，顯示協助社區夥伴、農友推動友善石虎棲地營造，已有具體成效。首次紀錄拍攝到石虎影像，讓斯可巴社區居民感到振奮。

林業保育署台中分署今日指出，為了串連國有林班地周遭森林、淺山到海洋的森川里海生態網絡，與山村社區合作歷經多年努力，將里山、永續理念融入山村資源經營、友善野生動物棲地的營造，培訓山村社區認識社區生態資源，進行四季各類動物資源調查，在今年第一季分析斯可巴樣點的紅外線自動相機成果時，發現去年11月兩度紀錄到石虎出沒，累積四季哺乳類動物調查共紀錄到石虎、食蟹獴、台灣野山羊、白鼻心、獼猴、山羌、鼬獾、白面鼯鼠、臺灣葉鼻蝠等17種哺乳類動物。

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林業署曾於2015年12月在和平區裡冷林道6公里處海拔994公尺紀錄到石虎後，2019年起在南勢部落陸續拍攝到石虎，10年間石虎紀錄已擴大到大甲溪更上游的斯可巴，斯可巴拍攝到石虎影像，推測可能是亞成體在四處尋找適合棲地，從大甲溪下游擴散過來的個體。

林業署表示，斯可巴海拔1050公尺，是連結國有林班地沿著大甲溪流域往下游東勢區、新社區等淺山生態網絡的重要區位。經分析發現大安溪、大甲溪、烏溪都有石虎族群分布，依據點位分布、出現頻率高低和母石虎育幼點位分析研判大安溪和烏溪筏子溪是相對穩定的棲地，大甲溪則是在串聯苗栗和南投地區的石虎族群有其關鍵角色，因此營造大甲溪友善石虎廊道，有助於石虎族群關鍵區位的串聯。

林業及自然保育署臺中分署於斯可巴部落架設紅外線自動相機紀錄到石虎出沒。（林業署提供）

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