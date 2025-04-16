載村民近百年回憶 雲林元長瓦磘庄集會所整修7月完工

縣定歷史建築「元長瓦磘庄集會所」修復工程7月完工，縣府舉辦工地展。（記者李文德攝）

2025/04/16 12:52

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣元長瓦磘庄集會所建於1936年，為縣內歷史建築，因建築老舊不堪去年6月開工整修。縣府表示，預計今年7月完工後，將結合社區發展協會、村辦公室，提供居民活動場所。

元長瓦磘庄集會所因日治時期推動部落振興運動，在各村落設置振興會而誕生。1945年二戰後改瓦磘社區活動中心，村辦公室也成立在此。不過1988年縣府新建新活動中心後，此地改為鄉立托兒所瓦磘收托所，直到2013年停用，2016年縣府列為縣定歷史建築。

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縣府文觀處長陳璧君表示，這棟近百年建築因內部結構老舊，亟需修復。前年獲文化部補助1939萬7000元，縣府自編597萬3000元修復，除外觀修繕延續原貌外，集會所造型保存昭和時期公共建築慣用之牌樓三段式立面手法，讓整體氛圍「修舊如舊」。

修復工程將於7月完工，縣府因此舉辦工地展，雲林縣長張麗善、立委丁學忠、元長鄉長李明明等人，與地方民眾一起戴著工地安全帽，走進工程現場，了解目前進度。

張麗善表示，未來將再利用將與社區發展協會、村辦公室結合，希望結合地方居民活動、人文課程，使其成為在地民眾日常使用場所，提升其公共使用性。

瓦磘村長陳中一說，此地乘載的過去地方居民的回憶，已經有許多村民非常期待完工啟用後的樣貌，未來也將把長青食堂由活動中心移至此地，讓長輩們邊吃飯，邊看建築回憶孩提時期。

縣定歷史建築「元長瓦磘庄集會所」修復工程7月完工，縣府舉辦工地展。（記者李文德攝）

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