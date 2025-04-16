宜蘭河濱溪帶疑遭除草擾動破壞生態 水柳林枯黃衝擊美景

宜蘭河濱溪帶有柳樹枯萎掉光葉子。（記者王峻祺攝）

2025/04/16 12:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭河西門橋至慶和橋段是河道最精華一段，被選為「蘭陽十八勝」之一的「西堤晚眺」，迎風吹向溪畔水柳林，別有一番風情，不過當地濱溪帶長草叢，疑似受除草等人為工程擾動，加上修枝疏伐，有多棵水柳林枯黃衝擊生態美景。維管單位宜蘭市公所回應，將請園藝專家現勘評估進行處置。

宜蘭河西門橋至慶和橋段之間河道生態豐富，還是保育類台灣梅氏鯿棲地，水鳥不時從草叢、林木中飛出，吸引許多民眾駐足踏青，坐在溪畔賞景如詩如畫相當愜意，不過最近多棵水柳林遭發現枯黃，甚至有樹木葉子全掉光，貌似枯萎病態樣。

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前陣子水柳林因遭外來種小花蔓澤蘭的蔓莖纏繞，市公所清除修剪，避免被大面積覆蓋，導致樹木枯萎，濱溪帶植被則為了修枝作業，進行部分區域除草，但有民眾發現整排柳樹葉子枯黃，生長狀況變得很差，衝擊原本愜意美景，希望相關單位介入了解。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘表示，當地河床濱溪帶歷經長時間演進，生物多樣性豐富，更已趨於穩定，但受到濱溪帶長草叢消失及相關工程影響，對視覺景觀跟生態都是嚴重破壞，包括水棲昆蟲、魚類和水鳥，恐會失去棲地，公所應以更謹慎方式，維護管理宜蘭河兩岸。

宜蘭市公所表示，河濱公園水岸邊柳樹，大部分都是自然生長，有種子落地生根後長出來，因是自然生長所以採保留自然形態管理，並不會多做調整，不過受去年颱風影響，造成許多柳樹受損，甚至倒伏，當時正值水鳥遷移季節，不敢貿然人為擾動。

市公所指出，近期進行相關枯枝整理，濱溪帶植被部分除草則是為了修枝疏伐作業，針對民眾反映柳樹枯黃甚至枯萎，初步盤點屬零星柳樹，將請園藝專家到場勘查評估，研議是否能依循相關步驟處置養護。

宜蘭河水柳林因遭外來種小花蔓澤蘭的蔓莖纏繞，市公所清除修剪，濱溪帶植被則為了修枝作業，進行部分區域除草。（記者王峻祺攝）

宜蘭河濱溪帶長草叢遭除草修剪。（記者王峻祺攝）

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