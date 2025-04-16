郵輪頻出包 交通部：暑假前完成定型化契約機制

交通部部長陳世凱16日表示，保障郵輪旅客權益的定型化契約，預計暑假之前可完成。（記者蔡昀容攝）

2025/04/16 12:51

〔記者蔡昀容／台北報導〕義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」4月初故障，1梯次旅客滯留沖繩、1梯次取消出發，共7000多名旅客受影響。交通部部長陳世凱今（16日）表示，為保障旅客權益，正進一步完善郵輪相關的定型化契約機制，草案目前在部內審議，預計暑假前完成。

義大利籍郵輪「歌詩達莎倫娜號」4月8日從基隆港出發前往日本那霸、石垣島，原訂4月11日上午返回基隆港，但4月9日靠泊在沖繩那霸港時，因技術性原因進行維修，3000多名旅客滯留當地，12日才返回基隆港；另外，原訂11日自基隆出發航次也受影響取消，另外3000多名旅客被迫中止遊程。

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立委洪孟楷今天在立法院交通委員會質詢表示，歌詩達郵輪莎倫娜號的機械故障，影響2梯次旅客，業者是否提供合理補償給旅客？業者來台開拓郵輪市場自然歡迎，但我國也要提出保障旅客機制及標準。

陳世凱表示，歌詩達郵輪莎倫娜號事件目前已經談到每人200美元補償；至於相關保障標準過去沒那麼全面，目前正在修訂中，預計暑假之前可完成。

航港局局長葉協隆說明，已訂定定型化契約應記載及不得記載事項，草案已經完成，目前送交通部審議中。

航港局說明，過去郵輪旅遊僅有觀光署訂定的「郵輪國外旅遊定型化契約」，這主要適用於團體旅客，航港局2021年起著手訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載不得記載事項」，內容與觀光署版本差異不大，主要適用於個人旅客，經與消基會、郵輪公會多次討論，14日已送至交通部。

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