新北部落大學20週年 侯友宜與南島大使共推原民知識走出教室

新北市長侯友宜（右2）與馬紹爾駐台大使卡蒂爾（左2）體驗原民傳統月桃葉編織。（記者翁聿煌攝）

2025/04/16 12:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市原住民部落大學16日舉行成立開學典禮暨成立20週年慶祝活動，身兼部落大學校長的新北市長侯友宜表示，今年度課程涵蓋原住民傳統技藝、族群文化、語言教育、產業經濟與健康照護等5大領域，規劃45門多元課程，上課地點遍及新北市17個行政區，歡迎市民及族人報名參加。

開學典禮16日在市府舉辦，為深化國際間交流及連結，原民局邀請馬紹爾群島大使卡蒂爾、帛琉及智利駐台代表等人共同參與，並有來自帛琉的民俗舞蹈演出。

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新北市原住民行政局表示，新北部落大學成立20週年已成為都市原住民重要文化學習據點，背後關鍵為一群長期投入教學的講師，老師們以雙手和語言，傳遞族群智慧，堅信只要有人願意學習，文化就能延續。

傳統織藝講師田元慧，自姊姊田玉珍開課當部落大學講師後，也一起加入教學行列，以月桃葉編織重現記憶中祖母勤勞的雙手，堅持用「初學者的語言」讓傳統融入生活，講師張瓊芳則是透過生活化課程，讓語言「活」在學員的日常，她分享一位從小在都市長大的學員，返鄉向祖父母用族語問候時，讓長輩聽到感動落淚，這樣回饋也成為她教學的最大動力。

侯友宜表示，新北部落大學將持續推動跨族群、跨世代且跨國界的文化課程，不僅深化台灣多元文化教育，也與國際南島語族建立合作，拓展文化交流網絡，打造兼具傳承及創新的學習場域，讓泣化薪火在都市中延續，邁向永續發展願景，更多課程資訊可至原住民部落大學官方網站查詢（http://www.tbc.cip.gov.tw/newtaipei）。

新北市原民部落大學開學典禮，帛琉民俗舞蹈受邀演出。（記者翁聿煌攝）

新北市原民部落大學校長侯友宜（左）頒發聘書給部落大學講師。（記者翁聿煌攝）

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