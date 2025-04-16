慶祝五一勞動節推系列活動 高市勞工局長力推「全國放假」

高雄五一勞動節系列活動，5月3日將有大型徵才活動。（記者許麗娟攝）

2025/04/16 12:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕為迎接五一國際勞動節，高雄市勞工局今（16日）發布將推出「雄愛五伊，打拼相挺」系列活動，勞工局長江健興致詞時指出，包括老師、公務人員都是受僱者，五一勞動節應該全國放假，並將重視職場平權、勞動權益等。

高雄市勞工局長江健興表示，五一勞動節不只是勞工的日子，應該也是大家的日子，他從以前就提倡五一勞動節應該全國放假，不管是老師、公務人員都是受僱者，應該要放假一天，讓所有的受僱者能夠知道五月一日是一個特殊的紀念日子，紀念1886年美國勞工示威遊行要求縮短工時，在芝加哥遊行中，有多人被警察槍殺。

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勞工局 「雄愛五伊」系列活動，4月19日就先起跑，將於福誠高中活動中心舉辦到前鎮河畔健走活動和趣味競賽；26日在高雄林皇宮舉辦「模範勞工暨績優工會表揚大會」；27日於高雄港旅運中心有「高雄市智慧港都幸福永續論壇暨展示活動」，結合聯合國永續發展目標（SDGs），邀請勞工朋友及各界學者專家進行探討，透過論壇、體驗及展示說明工智慧在職業安全衛生的運用。

5月3日在三民家商舉辦「樂業高雄、幸福融融」大型徵才活動，包括友達光電、鴻海精密、高雄日航酒店、無印良品等43家企業，將提供超過千個工作機會；17日在勞工博物館有「無框職人：當工仔遇上性別新視界」；最後壓軸場24日在大遠百館前廣場舉辦「身心障礙者多元創業市集」，邀請博訓中心學員與身心障礙朋友，展售各項精美技藝與創作成品。

高雄市勞工局即日起至五月，推出一系列慶祝五一勞動節的系列活動。（記者許麗娟攝）

高雄市勞工局長江健興提倡五一勞動節應該全國放假。（記者許麗娟攝）

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