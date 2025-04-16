中部4水庫蓄水佳 中水分署：6月梅雨季前用水無虞

春雨直直落中部4座水庫蓄水穩定，鯉魚潭水庫近日更是達滿水位，中區水資源分署表示，中部6月梅雨季前用水無虞。（鯉魚潭管理中心提供）

2025/04/16 12:30

〔記者陳建志／台中報導〕台灣今年春雨綿綿，在雨水持續入庫下，中部鯉魚潭、德基、日月潭、湖山4座水庫蓄水量，都創下近年同期新高，其中鯉魚潭水庫13日更是今年首度達滿水位，水利署中區水資源分署長莊曜成表示，中部四座水庫蓄水狀況佳，水情相當穩定，預計到6月梅雨季前民生、灌溉用水無虞。

今年春雨綿綿，中部4座主要水庫在雨水持續入庫下，蓄水都穩定增加，其中鯉魚潭水庫13日更是今年首度達滿水位，比去年提早了2個月，今天上午10點，鯉魚潭水庫蓄水率99.89%、德基水庫蓄水率95.05%、日月潭水庫蓄水率90.28%、湖山水庫蓄水率60.88%。

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和去年、前年相比，此時期鯉魚潭水庫蓄水量只有3成多，德基水庫也約5成左右，水情狀況可說是近3年最好的1年。

中區水資源分署長莊曜成表示，今年春雨正常，雨量明顯比去年增加，目前中部鯉魚潭、德基、日月潭、湖山4座水庫，蓄水狀況都相當穩定，預計到6月梅雨季前民生、灌溉用水無虞，若今年梅雨季的雨量也都能正常，則到年底前，中部水情穩定、樂觀。

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