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    新北板橋埔墘4-7區區段徵收案 明召開第2次公聽會

    新北市「板橋埔墘4-7區」位於板橋和中和區交界，現況多為鐵皮工廠或停車場使用。（地政局提供）

    新北市「板橋埔墘4-7區」位於板橋和中和區交界，現況多為鐵皮工廠或停車場使用。（地政局提供）

    2025/04/16 12:38

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市地政局推動「板橋埔墘4-7區區段徵收開發案」，將於明天（17日）下午2點30分，在市府603大禮堂舉辦第2次事業計畫公聽會，說明計畫內容、區段徵收作業方式、時程等，並針對3月13日第1次公聽會陳述意見回應處理情形進行說明。

    地政局表示，「板橋埔墘4-7區」位於板橋和中和區交界，總面積約3.74公頃，現況多為鐵皮工廠或停車場使用，區內土地所有權人約150餘位，建築物約50餘間，多屬於違章建築，目前該區域未開發，無法有效與周邊道路銜接，環境品質欠佳。

    地政局指出，開發後將提供1.88公頃住宅區、3座公園、2處綠地及完善道路系統規劃，可大幅改善周邊道路瓶頸，加上鄰近新北環河快速道路、台64線快速道路，聯外道路便捷；另區內留設0.36公頃社會福利設施用地，規劃作為家庭暴力防治中心、公共托育、公共托老及身心障礙者日間照顧服務場所等設施，協助市府推動社福政策。

    針對第1次事業計畫公聽會的結果，有地主反映開發案已經等很久，希望加速推動，建議周邊公園融入特色化設計；也有議員爭取提高地主領回的抵價地比例。

    地政局區段徵收科長梅振豪說，本案在2019年推動時曾遭地主反對而暫緩，希望改成市地重劃開發，或提高地主領回抵價地的比例，目前抵價地分回比例為41%，不過，現今物價比以前高，開發成本很難降低，現階段調整空間不大。

    梅振豪表示，開完第2次公聽會之後將進行財務試算，包括工程費用、地價補償費都有變動，時程預計2個月左右，再提報內政部核定，確定之後展開協議價購作業，接續辦理區段徵收公聽會，預計明年提報區段徵收計畫至內政部審議，最快2027年啟動開發工程。

    新北市地政局日前舉辦第一次「板橋埔墘4-7區」區段徵收案事業計畫公聽會。（地政局提供）

    新北市地政局日前舉辦第一次「板橋埔墘4-7區」區段徵收案事業計畫公聽會。（地政局提供）

    「板橋埔墘4-7區」區段徵收案事業計畫公聽會現場提供民眾諮詢服務。（地政局提供）

    「板橋埔墘4-7區」區段徵收案事業計畫公聽會現場提供民眾諮詢服務。（地政局提供）

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