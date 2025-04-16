中油池東加油站重新開幕送贈品 臨時變更規則惹怨

中油池東加油站重新開幕送贈品，未照規定進行引發爭議。（記者劉禹慶攝）

2025/04/16 12:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中油澎湖營運處池東加油站、澎大加油站，分別因工程維修、產權糾紛等因素關閉，昨（15）日重新開幕，迎接今年觀光旺季來臨，並提供鄰近居民加油方便，但原本中油池東加油站原宣傳，凡加油100元以上送洗潔精，吸引許多民眾提早前往排隊加油，但到場卻臨時變更規則，200元以上才送，引發不少民怨。中油澎湖營運處研議亡羊補牢方式。

一位西嶼民眾表示，中油澎湖營運處池東加油站開幕，先前大肆宣傳開幕日加油滿100元，就送洗潔劑，想說加油幾十年來從未得到半毛福利，這種機會大概這輩子就這麼一次了！早上7時未到就抵達，等員工解開封鎖線，若不是早有1位阿婆突破封鎖在守候，差點就搶到「頭槍」！但加油完畢共130元，未見贈品奉送，詢問始知要加到200元以上，認為遭到「詐騙」！

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另外也有民眾觀察到，現場的自助加油機，似乎是臨時拉來的老舊機器，聽員工說故障無法提供刷卡加油，讓外界驚訝甫開幕就機械故障，質疑中油澎湖營運處舊機包裝，不符合地方期待。

中油澎湖營運處表示，池東加油站是加油滿100元送1小瓶洗衣精，共準備100瓶（送完為止），考慮機車族的油箱加滿油了不起是150元以下，昨日開幕的加油量是以往的加倍量，達到8公秉以上，所以準備的小洗衣精，在1小時內就贈送完畢。至於先前排隊未領到民眾，再研議補救措施，而機械故障已排除，可以正常使用。

開幕首日自助加油機就故障，中油已搶修完畢正常使用。（記者劉禹慶攝）

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