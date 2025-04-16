雙鐵釀多起停車疏失 陳世凱：朝駕駛艙設攝影機方向努力

交通部長陳世凱。（記者劉信德攝）

2025/04/16 12:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕高鐵14日發生到站未開門疏失，台鐵也被點名今年發生6起停車疏失，包括車廂超出月台、過站不停等，再掀駕駛艙錄影設備設置討論。交通部部長陳世凱今（16日）表示，雖然工會有反對聲音，但交通部會盡量達成運安會的建議，朝設置方向進行，會努力與雙鐵溝通。

交通部、台灣高鐵公司、台鐵公司等單位，今天赴立法院交通委員會報告備詢。立委李昆澤表示，除了高鐵到站未開門，台鐵也發生6起停車不當疏失，其中4件是人為因素，2件是ATP因素；台鐵6月23日起調漲票價，這樣的安全掌握和效率狀況「對不起民眾。」

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李昆澤指出，今年1月5日172次PP自強號，司機員錯認位置，最後一車未進月台；2月27日3258次區間車民族站，路塞及ATP限速影響過站不停；3月13日1204次區間車百福站，停車超出月台4節車廂；3月13日168次自強號南港站，路塞及ATP限速影響過站不停；3月20日3157次區間車正義站，司機注意力不集中導致過站不停；4月11日1181次區間車，司機員自行刪除ATP停靠站，導致停車位置超出月台。

台鐵公司代理董事長、交通部政務次長伍勝園說明防範措施，會將違規行為建立資料庫，從中彙整系統性問題並好好解決，並請幹部隨程監督，看相關人員作法有無需要調整改善，最後是針對ATP管理分析高風險處並做進一步防範。

部長陳世凱也表示，無論是高鐵還是台鐵，軌道運輸務必要照SOP，駕駛紀律維持也很重要，台鐵狀況也蠻多，交通部會特別關注。

2018年普悠瑪事故發生後，掀起台鐵駕駛室設置錄影設備討論，但受到工會強烈反對。外界好奇近期的停車疏失，是否重啟設置討論。

陳世凱表示，運安會建議交通部在軌道運輸駕駛艙設置攝影機，掌握駕駛行為過程有無疏失或其他狀況，交通部正努力與台鐵公司、高鐵公司溝通當中，不過工會反對，會持續溝通，但交通部仍希望朝此方向執行，畢竟這是運安會的建議，交通部會盡量做到。

交通部長陳世凱16日表示，會盡量朝雙鐵駕駛艙設置攝影機方向進行。（記者蔡昀容攝）

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