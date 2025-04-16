南霸天燒肉「碳佐麻里」疑爆食物中毒 衛局採樣、勒令停業2天

碳佐麻里傳出有多人12日用餐後，出現上吐下瀉疑似食物中毒，衛生局昨日已派人前往稽查並對食材和人體採樣。（圖由高雄市衛生局提供）

2025/04/16 12:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕南部知名連鎖燒肉「碳佐麻里」位於高雄市鼓山區美術館商圈分店，傳出有多人12日用餐後，出現上吐下瀉疑似食物中毒情況，民眾在社群平台發文後，不少人反應也有相同狀況，不過，衛生局目前僅接獲醫院通報有4人就醫，除了採樣檢驗外，另有多項衛生措施不符合規範，要求業者15、16日停業2天，複驗合格方可營業。

1名網友昨（15）日在Threads上發文，指12日吃完該家知名燒肉店，13日凌晨到14日，8名大人陸續出現嘔吐、拉肚子和發燒狀況，店家後續有聯繫他們關心身體狀況，並指不確定是食材還是諾羅病毒，衛生局已派人前往稽查，並將全額退款和賠償同價位餐券。

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原PO貼文一出，很多人也紛紛留言反應，「我跟我朋友12日晚上吃完昨天也開始有吐和拉全身無力的症狀」、「我們也是在4月12日前往用餐，也是好幾個人出現發燒、嘔吐等症狀，有聯繫餐廳，也有通報衛生局，今天接到衛生局來電說下午會去查，然後就收到餐廳的人退款全額了」、「天啊⋯⋯我們也是4月12日中午吃，這2天6個人有3個人上吐下瀉」、「我們也是12日5個人吃，全都拉肚子發燒爆吐一頓」、「我們一家10人，12日中午用餐後，1日半夜開始集體上吐下瀉發燒各種症狀都有」。

高雄市衛生局指出，衛生局於4月14、15日連續接獲2家醫院通報各有2人，於4月12日至該餐廳餐後出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道症狀，衛生局獲報後隨即派員現場稽查，已同步針對8件可疑食材（舒肥雞生菜沙拉、鰹魚生菜沙拉、燻鮭魚捲壽司、涼拌青木瓜絲、涼拌洋蔥、鮭魚生魚片、食用冰塊、生菜洗滌水）及環境進行採檢，另針對餐廳廚工及就醫民眾採檢人體檢體11件，感染病原採檢後現正釐清中。截至今日累計就醫4人，就醫後均已返家休息。

衛生局現場查察，該店有委託合格病媒業者定期清消，惟針對生菜洗滌區洗碗檯牆面發霉髒汙、冷凍櫃結霜且臨近冰箱壓縮機灰塵堆積、部分冷藏冷凍庫溫度冷度不足、排水系統地面濕滑、炸物熟食未覆蓋、部分冰箱冷藏食材未覆蓋、部分木質櫥櫃及醋飯桶容器發霉、部分分裝調味料未標示分裝日期或效期且外盒髒汙、冰箱內有客人暫寄飲品等管理缺失。

為落實食安風險管理及損害控管預防性措施，衛生局已責令業者停業2日，相關缺失須於今日改善完竣，待複查合格後始得營業。屆期未改善，將依《食品衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局另提醒，消費者因訂位被取消或主張食物中毒者，請保存就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。

碳佐麻里傳出有多人12日用餐後，出現上吐下瀉疑似食物中毒，衛生局昨日已派人前往稽查並對食材和人體採樣。（圖由高雄市衛生局提供）

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