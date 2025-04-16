台南農產超夯！東京、新加坡食品展接單逾7.2億

台南的農民節表彰大會在走馬瀨舉行，市長黃偉哲頒獎，現場還有精彩、豐富的成果展。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/16 11:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的農民節表彰大會今天登場，市長黃偉哲頒獎，他強調，帶隊參加東京、新加坡的食品展，業者累計接單金額逾7.2億元，繳出亮麗的成績單，也顯見政府對於拓展國際市場的用心與努力。

黃偉哲也提到，面對美國關稅政策，蘭花、台灣鯛等知名的出口產品恐會受到衝擊，將全力協助輔導，分散市場，且確保內需通路的價格不受影響等，都是未來的重要目標。

請繼續往下閱讀...

頒獎活動在走馬瀨農場舉行，表揚1年來對農業、農會、水利、金融、推廣教育，以及各類別的模範農民、輔導績優有功人員等共158位。

現場也設置32區農會家政四健的聯合成果發表，以及台南在地青年農民的產品展示，座無虛席，氣氛熱烈。

黃偉哲致詞時先向農民致敬，因為提供了好吃的各式產品，讓台南不僅是文化之都、科技之都，也樹立美食之都的優質品牌。

黃偉哲也感謝農改場、畜試所等研究機構，提供新的品項與好的栽培、飼養方式，讓優質的產業得以延續。

黃偉哲還感謝青年農民的投入，在鄉村人口高齡化之際，成為產業不斷創新、永續生力軍。

黃偉哲表示，農民的辛苦大家都知道，相關的福利、權益，一定要照顧，今年受天候因素的影響，有些品項收成銳減，中央已啟動補助，但協助銷售上，市府仍會全力以赴。

台南市農會總幹事吳嘉仁指出，今年多達10人榮獲第七屆百大青農，證明長期來在培育人才方面的成果顯著，希望透過表彰活動，肯定農民的辛勞，並鼓勵新世代繼續投入。

吳嘉仁說，台南是國內主要農業縣市之一，從業人口高齡化日益嚴重，市府無論在知識、技術面、資金來源等都積極協助，打造友善環境，迎接青農返鄉。

台南的農民節表彰大會在走馬瀨舉行，市長黃偉哲頒獎，現場還有精彩、豐富的成果展。（記者吳俊鋒攝）

台南的農民節表彰大會在走馬瀨舉行，市長黃偉哲頒獎，現場還有精彩、豐富的成果展。（記者吳俊鋒攝）

台南的農民節表彰大會在走馬瀨舉行，市府農業局長李芳林頒獎，現場還有精彩、豐富的成果展。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法