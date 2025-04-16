高鐵到站沒開門挨批離譜 鄭光遠：駕駛未依SOP向行控確認

高鐵14日發生列車到站未開車門事件，董事長鄭光遠（右）16日說明，駕駛當下產生是否停站疑慮時，應依SOP向行控中心再確認，是個人疏失。左為交通部長陳世凱。（記者蔡昀容攝）

2025/04/16 11:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵204列次前天（14日）抵板橋站，卻因人為疏失未開車門，立委直言「很離譜」。高鐵公司今（16日）說明，駕駛當下產生是否停站的疑慮時，未依SOP向行控中心再確認，是個人疏失，除了重新訓練及評估，高鐵也提出2種因應方式。

高鐵204列次週一上午8時26分抵達板橋站，列車依照表定時間停約20幾秒，卻沒有開車門即離站，讓旅客相當錯愕，150多名旅客自台北車站下車後，再搭車折返板橋站。據了解，駕駛原應提出指令，由列車長手動開門，但中間溝通出問題。這也是高鐵2007年通車以來首次發生到站無法下車情況。

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交通部部長陳世凱今率單位赴立法院交通委員會專題報告並備詢。立委李昆澤指出「這很離譜」，高鐵列車行經板橋站的車次，分成停站及過站不停的班次，質疑高鐵派遣車班前確認未落實，駕駛、列車長與行控中心之間聯繫有問題，高鐵現有34組車，2027年增加12組車，未來車次將越來越多，現在就混亂成這樣，叫民眾如何接受。

高鐵公司董事長鄭光遠表示，事發列車的駕駛，最近1、2個月開未停站的班次，駕駛行前認知也知道這班列車也要停靠，但當下駕駛疏忽，不清楚要不要停時，也未向行控中心再確認，這是駕駛的疏忽。

鄭光遠說明未來改善方向，除了加強駕駛、列車長及行控中心之間的互相聯繫，未來若駕駛發生相同情況，但列車長告知行控中心異樣，行控中心可停下列車；列車長告知下，若列車仍啟動，也可按車廂內的PEI按鍵，列車可馬上停下來。高鐵強調，會針對相關人員完整重訓並評估。

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