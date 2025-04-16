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    民眾出國加3颱風攪局 壽山動物園去年參觀人次少41萬

    壽山動物園去年參觀人次銳減41萬。（記者葛祐豪攝）

    壽山動物園去年參觀人次銳減41萬。（記者葛祐豪攝）

    2025/04/16 11:24

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園重新開園後，前年吸引127萬人次，去年卻大減41萬人次；觀光局解釋，去年受到國人出國潮，加上高雄碰到3個颱風影響，今年將持續與其他動物園交流合作，充實展示物種。

    壽山動物園大整修後，於2022年12月重新開園，2023年參觀人次127.3萬人次、門票收入2487萬元，2024年參觀人次驟降到86萬人次、門票收入1615萬元。

    市議員黃文益指出，壽山動物園花了5.5億改造硬體，去年入園人數與營收卻顯著下滑，他認為是因為只有54物種、數量255隻，對比木柵動物園339種物種、數量2242隻，動物過少會讓民眾覺得沒新鮮感，也缺少看板級明星動物，他建議園方可提升互動體驗及開放夜間動物園。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，動物園改造後，2023年參觀人數是改造前的2倍， 去年因為國人出國潮，加上7月暑假開始，高雄面臨連續3個颱風，對遊園人數造成影響。

    針對物種，壽山動物園表示，木柵動物園有165公頃，壽山只有12.9公頃，腹地可容納物種有限，園方將持續與屏科大、六福村，進行動物交流借展活動，六福村野牛也會到壽山展出；暑假並將舉辦夜間營隊，加強生態教育與遊憩體驗。

    園方強調，為提升入園人數，持續推出暑假期間全國12歲以下兒童免費入園，並與高雄28家間旅宿業者推出暑期動物園住房專案，同時與ibon、Klook 及 KKday等票券平台合作，提供多元購票管道。

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