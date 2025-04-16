新北二叭子植物園 將化身國家級「美樹館」

新北市新店區二叭子植物園擁有豐富生態，市府規劃打造國家級「美樹館」。（圖由景觀處提供）

2025/04/16 11:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市近年推動公園「二次革命」，市府投入逾15億元進行老舊公園翻新、特色共融公園建置、城市綠美學等項目，至今年3月底，全市已有228座全齡化特色共融公園，目標2026年前改造255座；此外，佔地近255公頃的二叭子植物園將結合豐富生態，打造國家級「美樹館」，目前展開先期規劃設計，預計今年底完成。

新北市農業局長諶錫輝今天在市政會議進行「來新北玩公園─屬於你的都市公園」報告，他指出，新北市政府2017年起推動共融式遊具，規劃特色、主題公園，傾聽使用者聲音，辦理超過600場兒童遊戲場工作坊及說明會，採納兒童意見與需求，並邀請公民團體、地方社團、社區鄰里共同討論，也透過青年參與，活化公園新氣象。

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諶錫輝表示，近年再度推動公園「二次革命」，打造適合各年齡層活動的「全齡化」公園，考量身心障礙者需求及高齡者使用便利性，融合在地文化特色，至今已有11處，持續更新改善硬體設施，導入軟體服務的運動指導員及「佈老志工」，帶領長輩動起來，教導長者正確使用體健設施。

市府綠美化環境景觀處長林俊德說，樹林區鹿角溪公園是全齡化特色共融公園之一，園區除設置共融式兒童遊戲場，還有長者與兒童都能使用的體健設施，不定期辦理健身操等活動；此外，新北大都會公園熊猴森樂園為全台最大的堤坡滑梯樂園，以森林派對嘉年華為設計理念，打造天空、山岳、森林及溪流等主題的溜滑梯，並設置可供輪椅或行動不便者通行的緩坡通道，創造共融、充滿趣味及挑戰的遊樂場。

市長侯友宜指出，新店區二叭子植物園生態豐富，擁有百種以上動、植物棲息，包含台灣特有種的台灣藍鵲及台北樹蛙等，為提升城市美學與生態價值，將結合安坑輕軌站點周邊，規劃自然保留區，以友善環境及低度開發方式，打造國家級「美樹館」，總面積近255公頃，等於10座大安森林公園，未來民眾可藉由境內6座步道串聯通行，一睹園區的生物多樣性，也可作為森林生態教育基地，供各校戶外教學。

新北市中和區嘉穗公園為「城市覓徑」之一，以「森林健身房」為主題設計。（記者賴筱桐攝）

新北市推動全齡化特色共融公園，至今已完成228座，圖為板橋區環河公園。（記者賴筱桐攝）

新北市樹林區鹿角溪公園為全齡化特色共融公園代表之一。（記者賴筱桐攝）

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