領先全球！農業部水試所成功培育土魠魚人工種魚

農業部水試所發表首次在人工環境中養成的土魠魚成魚。（水試所提供）

2025/04/16 10:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕被稱為海上白金的土魠魚目前都只能野外捕撈，農業部水產試驗所2023年成功獲得土魠魚受精卵、培育魚苗並孵化到50天後，更進一步成功培育土魠魚人工種魚，這是世界首次成功培育土魠魚人工種魚，該成果已發表在國際頂尖期刊《國際水產養殖》（Aquaculture International）。

土魠魚就是康氏馬加鰆，肉質鮮美大塊又少刺，非常受到民眾喜愛，一尾土魠魚在春節期間售價都破萬元，但土魠魚受過度捕撈與氣候變遷影響，資源量從2002年的6600噸減少到2023年的522公噸，水試所所長張錦宜指出，全球許多國家都想發展土魠魚人工養殖，但土魠魚一撈起來後就會迅速死亡，一直都是難以突破的困境，直到2023年5月水試所成功人工孵化土魠魚苗，並且也在養殖池中存活50天突破世界紀錄後，才讓土魠魚的人工養殖露出曙光。

請繼續往下閱讀...

為朝完全人工養殖邁進，水試所持續培育土魠魚種魚，水試所表示，土魠魚苗游泳速度快，經常互相攻擊、衝撞池壁或跳池死亡，在團隊透過環境與飼料改良措施，顯著降低損失，也讓魚苗逐漸適應陸上養殖池的環境。水試所助理研究員邱沛盛表示，目前培育中的土魠魚約有2、30尾，已在人工環境存活超過600天，體重達6-7公斤，體長有70到80公分，成長非常快速，也從部分採樣的魚隻樣本中已發現精巢、卵巢的發育，顯示養殖池中的種魚培育是可能的，具有發展人工養殖的潛力。

邱沛盛進一步指出，完全人工養殖的關卡就在最後種魚是否可以產下魚苗，至於如何獲得魚苗可能要再看是否可用賀爾蒙法注射後催熟，但因為目前土魠魚人工種魚不多，而在實驗過程中，難免種魚都會有犧牲，必須等近期看可否再從海上撈捕到雌、雄土魠魚後，再透過海上人工集卵取得更多樣本數，才會再進行最後的人工培育魚苗測試。

農業部水試所於陸上養殖池培育的土魠魚雌魚，約培育300天達到性成熟，體長62cm，體重2200克。（水試所提供）

水試所在上養殖池培育的土魠魚雄魚，約培育112天達到性成熟，體長49公分，體重800克。（水試所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法