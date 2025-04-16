高捷黃線工區施工移樹被質疑 捷運局：皆依修剪規定兼顧施工安全等

配合高捷黃線施工，鳳山澄清路數百棵樹陸續移植。（捷運局提供）

2025/04/16 10:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合高雄捷運黃線施工，鳳山澄清路近期陸續移植數百棵路樹，遭致護樹團體強烈質疑，高市捷運局表示，作業規範皆依高雄市樹木修剪相關規定程序辦理，同時兼顧施工安全、交通維持及環境周邊影響。

捷運局說明，黃線澄清路段樹木移植作業，於施工前即委託國立屏東科技大學森林系黃安正教授，進行評估並提出植栽移植計畫；考量部分樹木中空、病蟲害及結構缺陷等，且移植存活率低或不具移植價值等情形，建議移除306株、現地移植280株，並於去年11月25日經「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」第4屆第10次會議審查通過在案。

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捷運局指出，捷運黃線交維作業包含移樹、削減兩側人行道及移除中央分隔島等作業，完成後始可辦理後續施工交維改道；考量改道後動線順暢及用路人安全，交維佈設不僅於車站段，亦必須含括路口及漸變段，以維護用路人行車安全。

捷運局強調，捷運黃線移樹作業皆依高雄市樹木修剪相關規定，且經專家學者專業評估後提出樹木移植（除）計畫書，並經市府樹木修剪諮詢委員會專家學者同意始可進行；樹木移植於本市公園與綠地，並由樹木專業專家進行指導，確保移植後每一棵樹木的良好撫育效果，樹木陸續移植期間邀請屏東科技大學森林系王志強教授與綠色協會理事楊吉壽教授現地指導，確保施工階段遷移與護樹作為妥適無虞。

配合高捷黃線施工，鳳山澄清路數百棵樹陸續移植。（捷運局提供）

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