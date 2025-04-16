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    農曆3月瘋媽祖！桃園慈護宮4/18遶境 3路線遶巡北桃園15街庒

    桃園慈護宮聖母誕辰文化節系列活動，遶境重頭戲將分成3路線遶巡北桃園15街庒。（資料照，警方提供）

    桃園慈護宮聖母誕辰文化節系列活動，遶境重頭戲將分成3路線遶巡北桃園15街庒。（資料照，警方提供）

    2025/04/16 10:11

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園慈護宮聖母誕辰文化節系列活動，18日重頭戲「桃園媽」遶境，將分成3路線遶巡北桃園15街庒，為廣大信眾祈福求平安，盼民眾設香案共襄盛舉，並遵守交通管制措施，桃園警分局也將在重要路口派員彈性交管。

    每年農曆3月23日（今年是國曆4月20日）為媽祖誕辰紀念日，慈護宮每年都會舉辦聖母誕辰文化節系列活動，今年活動自4月12日至20日，掌中戲公演、祈求平安龜、梨園公演、媽祖鑾轎出巡、萬人讚轎腳、祝壽團拜、祈安法會、祝壽晚會等陸續登場，每年都吸引成千上萬信眾虔誠參與。

    系列活動重頭戲「桃園媽」出巡遶境祈福將於18日展開，「桃園媽」分3條路線，2條車隊、1條徒步，遶巡北桃園15街庒，車隊帶著「桃園媽」繞行中路、大樹林、八德、龜山、埔子、蘆竹、青埔等地區，徒步信眾主要繞巡市中心區、大檜溪、埔子藝文特區等地區，3條路線人員、車輛預計晚間7點左右在三民路、三元街附近新永和市場會合，接續展開熱鬧的萬人鑽轎腳活動，隊伍將再沿三民路緩緩前進，預計晚間10點前回到慈護宮。

    桃園警分局表示，依據往年執勤經驗，將於遶境沿線重要路口派員實施彈性交通疏導管制，如遇交通壅塞，將適時進行號控及引導車輛改道行駛，避免交通打結，必要時會透過警察廣播電臺及友桃交訊網播報即時路況。

    桃園慈護宮聖母誕辰文化節系列活動，遶境重頭戲將分成3路線遶巡北桃園15街庒。（資料照，警方提供）

    桃園慈護宮聖母誕辰文化節系列活動，遶境重頭戲將分成3路線遶巡北桃園15街庒。（資料照，警方提供）

    「桃園媽」遶境4月18日登場，桃園警分局將於重要路口派員彈性交管。（警方提供）

    「桃園媽」遶境4月18日登場，桃園警分局將於重要路口派員彈性交管。（警方提供）

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