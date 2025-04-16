美關稅引發東南亞轉單效應 交部：爭取貨源來台中轉至美

交通部16日赴立法院交通委員會專題報告美國關稅影響。（記者蔡昀容攝）

2025/04/16 09:50

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國關稅政策影響全球，交通部今（16日）赴立法院專題報告，海運方面，東南亞可能產生轉單效應，為爭取貨源來台中轉至美國，港務公司已要求自營櫃場投入船席與後線場地支援，並研議調整獎勵誘因，提升台灣中轉貨量。

美國宣布4月9日實施對等關稅，4月10日再宣布稅率於90天內先維持10％，短期對台影響降低。

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立法院交通委員會今邀交通部長陳世凱等專題報告。交通部報告指出，海運方面，國籍航商短期尚未有航線及航班調整規劃，但先前公布4月9日起實施對等關稅時，部分貨主取消訂艙，原估5月份裝載率約70至80％，較4月份裝載率75至85％略減約5％；不過美國後續暫緩實施高關稅，短期裝載率已逐步恢復，後續會繼續觀察。

空運方面，客運夏季班表先前已於3月核准，航班未取消；航空貨運量受先前4月9日生效日影響略增，但美國暫緩實施之後，後續如何變化要再觀察。

貨運方面，汽車貨櫃貨運業主要載運國際貨物，未來出口美國的海運貨櫃量，可能連帶影響國內貨櫃運量；台鐵3.5％貨運量進口貨物穀物，是否造成影響待觀察。

觀光方面，目前尚未受影響，但未來若引發全球貿易戰，可能造成通貨膨脹、物價上漲，導致旅遊成本上漲，波及商務旅客及企業國外獎勵旅遊，民眾可能減少高價產品支出或轉往消費較低或性價比較高的旅遊目的地，影響長程線旅客來台意願，亦可能使出境旅遊需求轉向國內旅遊。

郵政方面，關稅提高勢必轉嫁至商品價格，造成出口需求降低，可能致國際郵件量減少。

交通部研擬對策，在90天豁免期內，東南亞可能產生轉單效應，為爭取貨源來台中轉至美國，港務公司已要求基隆與高雄自營櫃場投入船席與後線場地支援，並研議調整獎勵誘因，以提升台灣中轉貨量。若短期台灣出口需求增加而出現艙位供需失衡，將由航港局啟動國際海運運輸平穩小組機制，協調國籍航商增加航班、艙位。

交通部表示，將持續掌握海、空、陸運、觀光、郵政等各交通產業客貨運量變化及營運情形，與業者保持聯繫，降低可能影響。

交通部也盤點公私部門營運概況。海運方面，國際商港每週共15條航線通往美國，去年出口美國貨櫃量約59萬TEU，經中間港口轉至美國另有78.5萬TEU，主要為鋼鐵及塑膠等製品，以上占總出口貨櫃量30％。而我國三大航商長榮海運、陽明海運、萬海航運，3月遠東至美國航線每週計約11.7萬TEU，占全球航商經營該航線21％。

空運方面，我國與34國家地區建立直達航網，客運航線177條、貨運航線108條，合計285條航線，連接全球117個城市。去年客運量入境約2336萬人次、出境約2327萬人次，轉機約693萬人次，合計約5356萬人次。航空出口貨物約59萬噸，進口約61萬噸、轉口約113萬噸，合計約233萬噸。

陸運方面，汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業共5966家業者、9萬5168輛車，去年載運貨5萬0871萬公噸，貨運收入1943億元；台鐵貨運營收4.4億元。

觀光方面，今年第1季來台客可望突破210萬人次，較去年同期成長3％。郵政方面，去年我國出口美國的國際函件、國際包裹及國際快捷件數計約165.9萬件，佔整體18％，進口合計約6.6萬件。

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