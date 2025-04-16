台東推動社會住宅包租代管 逾百戶房屋加入

台東縣政府推動「社會住宅包租代管」政策。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/16 09:43

〔記者黃明堂／台東報導〕為提升在地居住供給並活化閒置空屋，台東縣政府推動「社會住宅包租代管」政策，透過專業租屋服務業者的媒合，不僅協助青年與弱勢族群穩定就業與安居，也有效盤活空屋資源，目前已有逾百戶房東加入，媒合率達7成。

台東縣政府響應中央政策，並於去（113）年初開辦第4期社會住宅計畫，期盼透過官方與民間力量的合作，提升民間閒置房屋的使用率，鼓勵更多屋主將空屋資源釋出，進入租屋市場。

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縣政府說明，此政策配合中央社會住宅包租代管第4期計畫辦理，透過與專業租屋服務業者合作，協助房東媒合租客、提供修繕補助、租稅減免與專人管理服務，並由政府擔任租賃過程中的協調角色，確保房東房客雙方權益。民眾可透過租屋服務業者媒合房源，享有低於市價的租金及基本保障，達成雙贏。

台東縣自辦理包租代管政策以來，已有逾百戶房東提供房源參與，成功媒合近7成，成效逐漸展現。縣府進一步指出，為擴大服務量能，目前委託富豐不動產有限公司擔任專業租屋服務業者，負責房源開發、媒合管理與後續追蹤，並辦理多場社區說明會，鼓勵民眾加入公益出租行列，推動租屋市場穩定發展。

縣府強調，未來將持續與中央攜手，積極推動包租代管政策，並配合中央延長租賃優惠至2028年之利多，持續爭取資源、簡化申請流程，鼓勵更多屋主釋出空屋，共同打造台東成為更宜居、更有韌性的幸福家園。

包租代管計畫已全面啟動，歡迎房東及房客踴躍參與，共同為提升縣內居住品質、提供更多元的租屋選擇貢獻力量，民眾如有意願參與可洽台東縣政府建設處或富豐不動產有限公司，洽詢電話：089-346850了解詳情。

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