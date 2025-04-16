為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東推動社會住宅包租代管 逾百戶房屋加入

    台東縣政府推動「社會住宅包租代管」政策。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府推動「社會住宅包租代管」政策。（記者黃明堂翻攝）

    2025/04/16 09:43

    〔記者黃明堂／台東報導〕為提升在地居住供給並活化閒置空屋，台東縣政府推動「社會住宅包租代管」政策，透過專業租屋服務業者的媒合，不僅協助青年與弱勢族群穩定就業與安居，也有效盤活空屋資源，目前已有逾百戶房東加入，媒合率達7成。

    台東縣政府響應中央政策，並於去（113）年初開辦第4期社會住宅計畫，期盼透過官方與民間力量的合作，提升民間閒置房屋的使用率，鼓勵更多屋主將空屋資源釋出，進入租屋市場。

    縣政府說明，此政策配合中央社會住宅包租代管第4期計畫辦理，透過與專業租屋服務業者合作，協助房東媒合租客、提供修繕補助、租稅減免與專人管理服務，並由政府擔任租賃過程中的協調角色，確保房東房客雙方權益。民眾可透過租屋服務業者媒合房源，享有低於市價的租金及基本保障，達成雙贏。

    台東縣自辦理包租代管政策以來，已有逾百戶房東提供房源參與，成功媒合近7成，成效逐漸展現。縣府進一步指出，為擴大服務量能，目前委託富豐不動產有限公司擔任專業租屋服務業者，負責房源開發、媒合管理與後續追蹤，並辦理多場社區說明會，鼓勵民眾加入公益出租行列，推動租屋市場穩定發展。

    縣府強調，未來將持續與中央攜手，積極推動包租代管政策，並配合中央延長租賃優惠至2028年之利多，持續爭取資源、簡化申請流程，鼓勵更多屋主釋出空屋，共同打造台東成為更宜居、更有韌性的幸福家園。

    包租代管計畫已全面啟動，歡迎房東及房客踴躍參與，共同為提升縣內居住品質、提供更多元的租屋選擇貢獻力量，民眾如有意願參與可洽台東縣政府建設處或富豐不動產有限公司，洽詢電話：089-346850了解詳情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播