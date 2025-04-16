大甲媽回鑾走失愛貓尋獲 飼主再po文：賞金50萬已給了

台中市清水區地政士陳勇志在臉書po文，自稱愛貓已經找到了，賞金也發出。（擷取自臉書）

2025/04/16 09:45

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大甲媽回鑾飼主懸賞50萬尋愛貓終於找到了！ 不明說有無付賞金

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽進香遶境昨天（15日）凌晨回鑾，台中市清水區地政士陳勇志因忙著大甲媽回鑾事宜，飼養的愛貓「純種摺耳賓士加菲貓」14日走失，十萬火急在「清水小鎮」等臉書網頁po文懸賞50萬元；今天他再度po文，強調愛貓找到了，賞金50萬元也依照承諾付給幫忙找到貓的婦人，他感謝各界協尋，盼此事就暫告一段落。

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由於陳勇志在各大臉書社團、粉專貼文宣布高額懸賞，事後宣布找到貓，卻未說明錢到底付了沒，引起不少網友懷疑真實性。

陳男今（16）日凌晨1點多發感謝文，稱「喵喵為何失蹤，之前已詳述，故不再贅述」，「因當下本人遍巡不著，且本人為身為代書事務所之所長，所內案件繁多，不能因私人之因素，而影響到客戶之權益，方萌生PO海線社團貼文之行為，希望藉由大家之力量，亦積極接受各家媒體訪問，增加曝光度使得受眾更多，方能發揮最大效益」。

陳勇志說：「期間接到不少來電詢問，讓本人心中起伏不定，亦有人利用本人尋喵喵事件，增加自己之曝光度，本人深感無奈，亦拒絕與其碰面之邀請，後便拒接所有來電，直至4/15下午3:50左右，有位阿姨傳簡訊照片給我，因養了三年多摺耳及仿賓士之臉型是獨一無二，我便能確認他是我的喵喵，本人遂立即與女友出門，攜帶所內現金新台幣30萬元，至大甲東安路附近，與那阿姨碰面，接回喵喵，亦未詢問如何找到喵喵，因本人之重點單純只是想找回喵喵。」

他在文中指稱：「當下告知阿姨明天會再送20萬元過來給她，互留聯繫方式及明日碰面時間，另詢問可否拍張照片，但保證不外流其個資及隱私，經其同意後，拍攝兩張照片後，本人左手手持手機，右手抱貓，阿姨拿著感謝金，照片未經修圖，僅裁切阿姨之特徵及遮住阿姨之臉臉部，立即發文告知關心此事之相關善心人士，無須再浪費時間尋找，避免徒增各善心人士無謂之困擾。」隨後就立即前往寵物美容店，洗去貓咪身上汙漬，接回家後小玩一陣，喵喵便狂喝水、睡著了，會再和女友帶喵喵去寵物醫院檢查及醫療。

他強調，這幾天心情起伏不定，終可放下不安之情緒，繼續服務專心替委託人爭取權益及幫助弱勢，故謝絕廠商代言及媒體訪問，針對此事亦不會再有多餘之言論，各界如何看待，絲毫不在乎，因找回喵喵是唯一目標。

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