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    癌病患憂美國藥物變貴 邱泰源卻稱：沒發生就別擔心

    衛福部長邱泰源。（記者廖振輝攝）

    衛福部長邱泰源。（記者廖振輝攝）

    2025/04/16 09:37

    〔記者吳亮儀／台北報導〕美國對等關稅恐擴大波及藥品，美國進口的癌症用藥有可能因匯率波動、成本上漲等問題導致漲價，甚至影響癌症治療用藥；衛福部長邱泰源今天（16日）說：「任何還沒發生的事、也不一定發生的事，我們先不要擔心。」

    邱泰源今天上午出席立法院衛環委員會做藥品專案報告，會前接受媒體聯訪。他被問及癌友擔心癌症用藥可能會因美國的藥廠成本增加，導致藥物漲價，以及健保採購價低。

    邱泰源表示，他當醫師幾十年來健保採購價就一直在變動，到現在能夠用的，病患還是可以用，在健保給付範圍內盡量給癌症病患最好的藥物。

    對於美國進口的癌症用藥可能漲價，對於長期治療的癌症病患可能負擔變大、甚至負擔不起；邱泰源稱，還沒發生的事就別擔心，且癌藥的價格從他當醫師幾十年來就一直在變動。

    但對於國內藥廠擔心關稅可能影響藥品外銷到美國，邱泰源卻宣稱，衛福部已做好準備，即使在缺藥也有必要清單，「任何風吹草動就能很快針對那些藥物做處理或取代」。

    邱泰源也表示，第一波關稅清單沒有藥品，不一定對我們的藥品不利，因為如果美國對藥品有關稅，那美國人買到的藥品就會比較貴，對他們也是很大的壓力，「當然我們也預期有可能影響到藥價，大部分的藥品都有在我們的健保裡，健保也有一定的公式」。

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