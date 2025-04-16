高雄「攤車輔導計畫2.0」成效佳！ 青年局︰邁向多元通路

在青年局輔導協助下，攤車品牌「水母繞繞」順利設立個人工作室，並持續以熱愛大自然的精神創作傘繩編織與手作飾品。（圖由青年局提供）

2025/04/16 09:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕「高雄青年攤車品牌輔導計畫2.0」將於今年4月進入尾聲，參與計畫的多個青年品牌成果亮眼，成功拓展營運規模；青年局長林楷軒指出，這計畫目的是協助攤車邁向多元通路的永續經營之路。

青年局舉例，包括「激飢叫海鮮」、「我覺得可以」、「異想之森Fantasy Forest」、「Lii&Ho設計選物」、「甜心先生愛玉專賣店」、「靈心魔法平衡蠟燭」、「水母繞繞」等多個品牌，在青年局資源挹注與專業輔導下，從市集起步，逐步拓展至實體門市、電商平台與異業合作通路，打造屬於自己的創業藍圖。

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林楷軒表示，此次2.0版計畫以112年執行成果為基礎，全面升級輔導架構，包含免費專業課程、創業導師陪伴、顧問諮詢、品牌媒合與行銷資源整合等，協助青年穩健發展，讓高雄特色攤車品牌得以從基層扎根，邁向多元通路的永續經營之路。

本屆參與品牌中各有自身創業故事，主打創意炒飯與新鮮海產的「激飢叫海鮮」，負責人陳郁珊每天親赴漁港挑選漁貨，融合巧思設計特色菜單，美味料理征服味蕾。透過青年局輔導計畫，與7-ELEVEN賣貨便平台合作上架，讓消費者能線上選購輕鬆享食。

另一家以氣泡飲與果汁調酒為主力商品的「我覺得可以」，創辦人為一位罕病兒母親，在參與計畫後，成功拓展2號、3號加盟店，讓更多人能品嚐充滿希望與歡樂的溫暖飲品。

在文創設計領域也有佳績，由王佳薇、王帛羽姊妹檔創立的「異想之森Fantasy Forest」，以萌寵與擬人風格插畫IP為特色，藉由青年局輔導媒合成功與「全家好賣+」平台開展異業合作，相關商品更進駐台東糖廠文創園區「邸Tai Dang」創生基地販售。

而「Lii&Ho設計選物」則由負責人何秉邑擷取親友性格作為創作靈感，設計幽默趣味的商品圖案融入商品，並藉由輔導計畫成功媒合「Ai-Yo飲料選物店」，創作商品現已進駐實體店上架銷售。

青年局補充，114年度攤車品牌輔導計畫預計在今年下半年公告，歡迎攤車業主踴躍參與，詳情請關注青年局官網最新消息，或至青年局官網點選「主題專區」查詢「高雄青年攤車品牌輔導計畫」，或電洽07-7995678分機2386洽詢。

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「甜心先生愛玉專賣」於高雄小港區開設實體門市，成功由攤車轉型為店面經營，展現「攤車品牌輔導計畫2.0」推動品牌升級的具體成果。（圖由青年局提供）

藉由「攤車品牌輔導計畫2.0」升級為「光之療心室」個人工作室的攤車品牌「靈心魔法平衡蠟燭」，透過香氛與能量飾品療癒人心，展現品牌轉型的溫柔力量。（圖由青年局提供）

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