太古踏舞團《太陽之舞》4/19屏縣王船文化館沉浸式展演

太古踏舞團《太陽之舞》將於4月19日在屏東縣王船文化館演出。（圖由屏東縣政府提供）

2025/04/16 09:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣第一團獲邀進入歐洲國際舞蹈節的「太古踏舞團」將於本週六（19日）首次到屏東演出，地點在王船文化館，重現經典舞作《太陽之舞》，讓觀眾透過沉浸式的表演，更貼近歷史的足跡及人文的氣息。

太古踏舞團成立於1987年，由國內知名編舞家林秀偉擔任藝術總監，為早期雲門舞集的重要舞者。舞作以獨特東方哲學為內核，將新世紀的精神和原始儀式的力與美融入舞作，觸及心靈，令人震撼和感動。代表作品包括《生之曼陀羅》《夢想國度》《奧義書》等，享譽國際，並獲各大藝術節邀演，每場演出皆深受觀眾讚譽，掌聲經久不息。

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屏東縣政府文化處表示，此次演出《太陽之舞》，為縣府推動非典型空間表演藝術徵選計畫。由林秀偉和二代團長吳采璘率領10位舞者，以奔放原始之力與美，呈現出太陽的文明、文化記憶和生命儀式。60分鐘的舞作一氣呵成，從日出－歌頌童年、日正當中－戰舞激昂、日暮－紅土揚塵、日落－四面神夢及祭典－祈求平安，攜手共舞。

活動將於4月19日下午3點開演，下午2點半特別安排一場演前導聆，免費入場，屏縣府歡迎民眾前來感受舞蹈帶給心靈的撫慰與感動，活動詳情可上屏東縣政府文化處官網或臉書查詢。

太古踏舞團《太陽之舞》將於4月19日在屏東縣王船文化館演出。（圖由屏東縣政府提供）

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