南投鹿谷和雅村土石流防災演練 強化孤島應變機制

南投鹿谷和雅村防災演練，土石流防災專員量測雨量並回傳至農村水保署。（農村水保署提供）

2025/04/16 07:49

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣鹿谷鄉和雅村，為農業部農村發展及水土保持署公布的大規模崩塌潛勢區之一，為防範土石流及大規模崩塌災害，提升社區應變能力，農村水保署攜手南投縣政府、鹿谷鄉公所等單位，15日於和雅村舉辦「自主防災亮點社區實作演練」，模擬颱風豪雨造成聯外道路中斷、和雅村陷入孤島情境，盼透過實地演練，讓社區居民及相關單位熟悉防災應變處置流程，強化溝通與協作，提高災害應變效率。

農村水保署表示，颱風或豪雨期間，當該保署發布土石流及大規模崩塌警戒時，影響範圍內的保全住戶需配合地方政府執行疏散撤離作業。為提升和雅村自主防災整備與應變能力，此次演練導入「HSEEP無腳本模式」，並採「半預警式」設計，模擬颱風豪雨造成聯外道路中斷、和雅村陷入孤島情境，社區需即刻啟動防災組織、指揮應變、整合資源並安置災民，全面驗證災害發生時的應變效能與組織動員能力。

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農村水保署指出，此次演練重點情境設定為累積雨量達400毫米，農村水保署發布土石流及大規模崩塌紅色警戒後，西勢湖橋因土石流災情中斷通行，村內交通阻斷，儲備水源逐漸耗盡，並出現居民傷患需緊急救援等情況，社區隨即啟動應變機制，整合村內資源，啟用在地「溪頭禪鏡山莊民宿」、「竹棧餐廳」、「和亭餐廳」等在地民宿餐飲業者，作為臨時收容及物資支援據點，建立災中生存防線。

農村水保署強調，此次次演練結合民宿與餐廳業者參與，驗證「災時資源共享」模式的可行性。民宿業者不僅提供收容空間，也協助收容人數登記與管理；餐廳業者則提供食材與烹飪設備，保障收容民眾基本飲食，社區也透過Line群組即時動員防災組織，由鄰長逐戶確認保全戶撤離狀況，展現自救與互助能力。

南投鹿谷和雅村防災演練，進行保全住戶收容登記作業實作演練。（ 農村水保署提供）

南投鹿谷和雅村土石流防災演練，演練後進行檢討改善會議。（農村水保署提供）

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