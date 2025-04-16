避開「人生最後一哩路」 高雄雙湖公園將闢12米新路

雙湖公園經多年復育，已成綠意盎然的森林公園。（記者王榮祥攝）

2025/04/16 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄雙湖公園主要出入口經過第一殯儀館，疑因此人煙罕至，工務局計畫在公園北側、仁武端入口規畫12米新路，完全避開「人生最後一哩路」，讓民眾能自在享受公園的美麗。

雙湖公園前身為覆鼎金公墓，位於原高雄縣市交界（三民、仁武），縣市合併後成為大高雄核心。

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市府基於城市發展、城區門面等考量，2016年開始將45公頃墓區逾7萬座墳分批遷葬，2018完成，經過多年復育，原本高速公路旁的黃土土丘搖身變為綠意盎然、景致宜人的森林公園。

但因地方對覆鼎金多留有刻板印象，加上進入公園主要入口必先經過第一殯儀館，雙湖公園啟用後始終人煙罕至，還被形容是都市「秘境」。

市議員邱俊憲、江瑞鴻在議會質詢時陸續關切雙湖公園近況，邱俊憲更建議善用公園北側、仁武端的出入口，從這裡進出公園，相信民眾會更樂意，也讓更多人可體驗雙湖公園轉型後的全新空間。

高市工務局長楊欽富說明，先前已數度會勘，初步決定編列9千萬元預算，要在仁武區大豐街與鼎金一巷（三民區、中區焚化爐旁）之間，打造全長1140公尺、寬12公尺新路，預定今年9月可發包，最快明年5月可通車。

新工處指出，因應仁武產業園區等人口遽增彈性，車道配置雙向各一混合車道可供汽、機車通行，並規劃有2公尺寬的人行步道與照明設備。

公園處補充，大豐街與公園北側路口間目前有部分建物，已跟地主洽商並啟動拆遷補償，拆除後可從大豐街直通公園北側入口，再串接園區內道路到鼎金一巷，除優化雙湖公園動線，也可成為仁武、三民之間的新通道。

高市府計畫運用雙湖公園仁武端出入口，闢建一段新路。（記者王榮祥攝）

雙湖公園內的道路，未來可望成為仁武、三民區間的新通道。（記者王榮祥攝）

仁武區大豐街末端打通後，可串接雙湖公園北側入口。（記者王榮祥攝）

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