高雄46.7萬獨居戶創歷年新高 這區成長率最高！

高雄市單獨生活戶46萬7829戶，占總戶數39.82%，創下歷年新高。（記者陳文嬋攝）

2025/04/16 00:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市單獨生活戶46萬7829戶，占總戶數39.82%，創下歷年新高，六都排名第二，以三民區5萬8174戶最多、橋頭區成長率最高；相較於縣市合併以來，橋頭區增破5成，其次仁武、楠梓區增加4成多，凸顯台積電等產業帶動人口紅利，加上囤房稅2.0上路後，不少民眾分戶置產省稅。

市府最新統計，高雄人口總戶數117萬4755戶，其中單獨生活戶46萬7829戶，比前一年增加5.88%共27529戶；相較於高雄縣市合併100年以來，增加29.70%共13萬8960戶。

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獨戶數前五名三民區58174戶、鳳山區56304戶、前鎮區34360戶、左營區33769戶、苓雅區32994戶；以三民區比前一年增加5.77%共3359戶成長最多，其次楠梓區增加9.63%共2291戶、鳳山區增加5.06%共2848人。

若自縣市合併迄今來看，以鳳山區獨戶數成長最多，增加30.49%共17165戶，其次為三民區增加28.98%共16857戶、楠梓區增加44.07%共13683戶。

獨戶成長率以橋頭區最高，比前一年增加10.27%，其次楠梓區增加9.63%、美濃區增加8.28%；若自縣市合併迄今來看，橋頭區獨戶增加50.64%仍居冠，其次為仁武區增加48.56%、楠梓區增加44.07%，凸顯產業帶動人口紅利。

此外，獨戶占行政區總戶數比例以前金區53.46%最高，其次為田寮區50.5%、鹽埕區49.85%、六龜區49.8%、新興區占49.22%。

市府研判現代社會晚婚、不婚、失婚、少子化及高齡化等現象，致單身、獨居人口增加，家庭人口結構由早期大家庭型態轉化為小家庭、單獨生活型態；另隨著去年7月囤房稅2.0上路，多屋族為了省稅，將配偶或成年子女分別設籍名下住宅，以適用自住優惠，致高雄單獨生活戶創下新高。

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