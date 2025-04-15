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    楊梅「甡甡路」三期拓寬啟動 打造國1校前路匝道新替代道路

    楊梅甡甡路分三期拓寬，已完成二期，第三期從中山南路新闢道路到甡甡路。（記者李容萍攝）

    楊梅甡甡路分三期拓寬，已完成二期，第三期從中山南路新闢道路到甡甡路。（記者李容萍攝）

    2025/04/15 23:53

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區甡甡路（甡音同身）位於國道1號下方，無法銜接中山南路、秀才路等要道，尖峰時刻周圍車流回堵，工務局分3期拓寬，第三期新闢900公尺道路，以私有農地居多，都市發展局3月已公告甡甡路都市計畫樁位，楊梅地政事務所接續辦理籍逕為分割，工程待向交通部公路局提出申請「省道改善計畫」，挹注經費。

    工務局規劃設計科長陳相熹說，楊梅近年來移入人口多，地理毗鄰新竹縣，橫向貫穿的路網功能非常重要，省道台1線是楊梅東西向重要交通命脈，也是國道1號楊梅交流道的連絡道，尖峰時段交通量大，目前國1附近靠中山南路、秀才路承載東西穿越車流，顯然不足。

    陳相熹說，甡甡路第三期拓寬計畫預計從中山南路新闢道路到甡甡路，可銜接已完工的甡甡路一、二期工程，沿國1東側新闢道路到秀才路，一方面可結合富岡楊梅新闢道路，協助分流台1線部分車流，同時提供台1線往來新增設的國1校前路匝道另一條替代道路，大幅紓解車流。

    公路局北區養護工程分局養護科長郭金讓說，甡甡路三期拓寬工程，公路局樂觀其成，一、二期都由公路局出錢、桃園市府代辦施工，三期工程原本在代辦契約內，但用地以私用農路、農地居多，須辦理都市計畫和土地徵收，難度高，加上契約於去年底截止，工程須待土地取得後才能施工。

    有臉書社群曾貼出「甡甡路」路牌照片說，告訴媽媽已經快到家了，媽媽問，「你現在在哪？」他卻不知道「甡甡」該怎麼唸，還被媽媽打臉，「怎麼不說話？」許多網友幫忙解答，「ㄕㄣㄕㄣ路」、「這在楊梅」。還有人留言，「有邊讀邊，沒邊讀中間，這題太沒難度」、「直接講生生生生路」，「到底要生幾條路啊」。

    在地前東流里長劉定唐說，「甡甡ㄕㄣㄕㄣ路」與「生生 ㄕㄥ ㄕㄥ」不同音，一直是楊梅著名趣味路名，早期沿線有農業局輔導超過20戶酪農牧場，養了很多乳牛，但早期靠人工、家戶養殖的乳牛頭數不多，後來企業化，才有現今飼養逾千頭乳牛的規模，楊梅區公所2017年曾於甡甡路新闢「甡甡兒童公園」。

    楊梅區甡甡路拓寬工程第三期現況周圍都是農地。（記者李容萍攝）

    楊梅區甡甡路拓寬工程第三期現況周圍都是農地。（記者李容萍攝）

    甡甡路一直是楊梅區著名的趣味路名。（記者李容萍攝）

    甡甡路一直是楊梅區著名的趣味路名。（記者李容萍攝）

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