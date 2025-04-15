台南沙崙國際高中在地就學、全球接軌 與加拿大合作啟動雙聯學位

沙崙國際高中與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作備忘錄，學生有機會在本地完成學業，同步取得加拿大安大略省高中學位。（台南市教育局提供）

2025/04/15 23:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南沙崙國際高中即將於114學年度招生，是全國首創涵蓋幼兒園到高中的K-12公立學校，今天與加拿大卓越國際學院（Outstanding International Academy, OIA）正式簽署雙聯學位合作備忘錄，學生有機會在本地完成學業，同步取得加拿大安大略省高中（Ontario Secondary School Diploma, OSSD）學位，在地就學、全球接軌。

台南市教育局長鄭新輝代表出席簽約儀式，加拿大國家教育發展基金會董事長竺育如、卓越國際學院副校長Ryan McAllister、政治大學特聘教授郭昭佑等貴賓也到場。

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另外，土城高中、大灣高中、南寧高中代表也與會，同步簽署雙聯學位合作意向書，象徵全市國際課程聯盟啟動，為台南教育注入更強的國際動能。

鄭新輝說，沙崙國際高中與OIA合作導入OSSD雙聯學位課程，透過學分抵免與彈性課程安排，讓學生能兼顧國內外學歷規劃。

鄭新輝提到，課程設計強調素養導向與自主學習，結合線上教學與語言培力，拓展學生學習的廣度與選擇。

教育局將協助學校穩健推動，逐步累積經驗，並擴展至其他有意願發展國際課程的學校，形塑具台南特色的國際教育課程發展模式。

沙崙高中籌備處主任黃詞凰指出，雙聯學位課程具有高度修讀彈性，學生最多可抵免24個OSSD學分，僅需額外修習6到7門核心課程，即可取得加拿大高中文憑。

課程以高一銜接、高二修課為規劃主軸，透過線上課程與彈性學習時段安排，協助學生兼顧原有課程與OSSD修業需求。

針對商管類群學生，學校已規劃導入全英授課課程，強化語言與專業同步發展。無論選擇國內升學或申請海外大學，都可透過課程取得實質競爭優勢。

市長黃偉哲說，沙崙國際高中與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作，是台南推動教育國際化的重要里程碑，學生在台灣完成學業的同時，也能取得國際認可的學歷，為未來升學與發展開拓更多元進路。

黃偉哲說，市府持續推動雙語與國際教育，結合沙崙智慧綠能科學城與南部半導體聚落資源，強化教育與產業接軌，培育具有國際競爭力的新世代人才。

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