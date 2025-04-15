春季限定淡紫浪漫！ 桃園市青埔特區苦楝花爆開

青埔特區的苦楝行道樹開花了，用路人樂得享受這春季限定的紫色浪漫。（記者李容萍攝）

2025/04/15 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕3、4月是苦楝開花的季節，苦楝是台灣原生種，耐旱、耐鹽、易栽種低維護，夏季枝葉茂密具有遮陰作用，桃園市政府養護工程處評估苦楝這些特性適合作為行道樹使用，經統計市境苦楝行道樹約有3700棵，主要分布路段集中高鐵青埔特區的桃園市立美術館、桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館周邊和龜山區，民眾有經過若楝行道樹時，不妨駐留片刻，享受這春季限定的紫色浪漫。

養護工程處主任祕書姜志男今表示，原生樹種已適應台灣氣候環境，可節省栽培維護所需要的資源，並維護地方生態平衡。市境苦楝行道樹集中在大園區高鐵北路、高鐵南路、中壢區高鐵北路、高鐵南路，以及龜山區文化二路、文化三路、文桃路、振興路等，平均播種的苗株大約成長5年後可以開始開花；而市境其他常見原生樹種行道樹另有茄苳、台灣欒樹、光臘樹、杜英、樟樹等。

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姜志男說，苦楝於春季3、4月吐新葉同時開花，淡紫色小花覆蓋整樹，美不勝收；花後葉片轉為碧綠色，入秋後，苦楝滿樹黃葉、葉落的蕭索模樣很有韻味，直至冬日葉片落盡，滿枝只剩金黃色果實，又是另一種風景。

此外，苦楝的果實狀似鈴鐺，因此有「金鈴子」之稱。在古籍《莊子．秋水》中提到是神鳥鳳凰唯一的食物，而台灣常見的五色鳥、白頭翁和紅嘴黑鵯都將苦楝視為可以飽食一頓的天堂。

青埔特區的苦楝行道樹開花了，用路人樂得享受這春季限定的紫色浪漫。（記者李容萍攝）

青埔特區的苦楝行道樹開花了，用路人樂得享受這春季限定的紫色浪漫。（記者李容萍攝）

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