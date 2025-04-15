為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春季限定淡紫浪漫！ 桃園市青埔特區苦楝花爆開

    青埔特區的苦楝行道樹開花了，用路人樂得享受這春季限定的紫色浪漫。（記者李容萍攝）

    青埔特區的苦楝行道樹開花了，用路人樂得享受這春季限定的紫色浪漫。（記者李容萍攝）

    2025/04/15 23:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕3、4月是苦楝開花的季節，苦楝是台灣原生種，耐旱、耐鹽、易栽種低維護，夏季枝葉茂密具有遮陰作用，桃園市政府養護工程處評估苦楝這些特性適合作為行道樹使用，經統計市境苦楝行道樹約有3700棵，主要分布路段集中高鐵青埔特區的桃園市立美術館、桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館周邊和龜山區，民眾有經過若楝行道樹時，不妨駐留片刻，享受這春季限定的紫色浪漫。

    養護工程處主任祕書姜志男今表示，原生樹種已適應台灣氣候環境，可節省栽培維護所需要的資源，並維護地方生態平衡。市境苦楝行道樹集中在大園區高鐵北路、高鐵南路、中壢區高鐵北路、高鐵南路，以及龜山區文化二路、文化三路、文桃路、振興路等，平均播種的苗株大約成長5年後可以開始開花；而市境其他常見原生樹種行道樹另有茄苳、台灣欒樹、光臘樹、杜英、樟樹等。

    姜志男說，苦楝於春季3、4月吐新葉同時開花，淡紫色小花覆蓋整樹，美不勝收；花後葉片轉為碧綠色，入秋後，苦楝滿樹黃葉、葉落的蕭索模樣很有韻味，直至冬日葉片落盡，滿枝只剩金黃色果實，又是另一種風景。

    此外，苦楝的果實狀似鈴鐺，因此有「金鈴子」之稱。在古籍《莊子．秋水》中提到是神鳥鳳凰唯一的食物，而台灣常見的五色鳥、白頭翁和紅嘴黑鵯都將苦楝視為可以飽食一頓的天堂。

    青埔特區的苦楝行道樹開花了，用路人樂得享受這春季限定的紫色浪漫。（記者李容萍攝）

    青埔特區的苦楝行道樹開花了，用路人樂得享受這春季限定的紫色浪漫。（記者李容萍攝）

    青埔特區的苦楝行道樹開花了，用路人樂得享受這春季限定的紫色浪漫。（記者李容萍攝）

    青埔特區的苦楝行道樹開花了，用路人樂得享受這春季限定的紫色浪漫。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播