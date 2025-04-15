台南左鎮老街展春意 155隻「兔子」進駐公園

左鎮教會打造了155隻兔子裝置藝術，與鄉親同樂。（南市文化局提供）

2025/04/15 23:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮位處偏遠，人口嚴重高齡化，教會本月20日將舉辦155週年慶暨復活節感恩禮拜，與地方合作於老街區佈設了七彩天幕，歡喜迎春，並在緊鄰的蔗埕公園進行大規模的兔子裝置藝術，邀請鄉親同樂，也打造觀光新亮點，希望能帶動發展。

活動以左鎮老街、蔗埕公園為主要場域，要與民眾共同慶祝，迎接春天萬物的甦醒，禮拜後，教會將辦理長青組、綠芽組健走，帶領男女老少認識家鄉，並為這片土地祈福，且發送印有生日快樂的煎餅，分享喜悅。

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教會除了佈設天幕之外，還設計了復活節彩蛋打卡牆，也配合週年慶，在公園打造了155隻兔子，希望藉由藝術與社區緊密互動，讓常民生活成為左鎮老街最美麗的風景。

市府文化局指出，上百隻兔子也代表了旺盛的生命力，在貧瘠的白堊土地上蔓延展開，如同沉寂的左鎮老街再度甦醒，符合復活節主題。

這次的藝術佈置，進駐左鎮老街「常在空間」的雕塑家林昭慶推動，他協力社區營造、地方創生等，並規劃四季風情的造景工作，首檔的春天主題，就邀請了教會來參與。

林昭慶強調，左鎮還有許多可能，未來會與校園、社區、鄰里攜手，結合西拉雅原鄉的民俗采風，以及古老傳承下的手作、編織，加上白堊土農產、地景等所衍生1年4季的生活智慧，規劃親子共學、共遊的教育方案。

左鎮教會打造了155隻兔子裝置藝術，與鄉親同樂。（南市文化局提供）

左鎮教會在老街上設計了打卡牆，提供大家合影。（南市文化局提供）

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