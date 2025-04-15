中壢興國國小「靜思書軒」揭牌 閱讀「童」樂提升品格心性

桃園市長張善政（右3）、靜思書軒營運長蔡青兒（右2）等人走訪中壢興國國小靜思閱讀書軒。（記者李容萍攝）

2025/04/15 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府與慈濟基金會合作推廣校園內設置書軒，中壢區興國國小「靜思書軒」今（15）日由桃園市長張善政、靜思書軒營運長蔡青兒等人揭牌啟用，慈濟志工和全校師生共同布置，精心挑選500種勵志好書，還有淨斯福慧桌椅、淨斯塑木櫃及菩提鐘鼓。

張善政說，推動閱讀環境不分宗教，市府與慈濟基金會合作推廣校園內設置書軒，從上任初期3座，迄今已達19座。靜思書軒不僅提供書籍閱讀，更營造沉靜校園氛圍，提升孩子品格與心性，未來將持續拓點，讓更多孩子在課餘時間也能沉浸書香、靜心閱讀。他期勉興國國小帶動其他學校閱讀風氣，讓閱讀的種子在桃園各個角落開花結果，也感謝靜思書軒攜手本市各校，共同為桃園閱讀文化注入深厚能量。

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蔡青兒提到，每一座書軒都是愛與關懷的展現，感謝市府積極協助學校裝修書軒空間，使書軒展現各校特色。靜思書軒從原本的醫院據點推展至全國校園，希望透過書軒的設立，讓閱讀可以陪伴及療癒更多人心。

興國國小校長林芷婕說，市府近期對教育的各個政策都讓學校受益良多，不管是通學廊道的改善、免費營養午餐或是靜思書軒進駐，都實實在在地提升校園環境及教育品質。學校將妥善利用各個挹注在學校的社會資源，活化孩子們的閱讀學習空間，也發起「興國有愛‧轉動世界」漂書課程，將學生推薦的優質書籍送往東南亞地區，讓孩子透過書香傳遞愛與希望，實踐全球公民精神，播下知識與善的種子。

包括教育局長劉仲成、中壢區長李日強、興國國小家長會長劉明賢、桃園市中壢家長會長協會創會理事長高國誌、市議員謝美英等人均出席「靜思書軒」揭牌啟用典禮。

桃園中壢興國國小靜思閱讀書軒。（（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（前中）等人見證中壢興國國小靜思閱讀書軒的啟用。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右3）、靜思書軒營運長蔡青兒（右2）等人走訪中壢興國國小靜思閱讀書軒。（（記者李容萍攝）

桃園中壢興國國小靜思閱讀書軒由市長張善政（右4）、靜思書軒營運長蔡青兒（左4）等人揭牌啟用。（記者李容萍攝）

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