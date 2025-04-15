桃市沿海觀光推「桃悠遊」3遊程 還能與YOYO家族同樂！

「香蕉哥哥」、「番茄姐姐」、「YoYoMan」同台宣傳桃園珍珠海岸快樂小旅行。（記者李容萍攝）

2025/04/15 22:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局推廣沿海觀光景點，首度與YOYO家族合作推出TAO-YOYO（桃悠遊）桃園珍珠海岸快樂小旅行，包含「海洋探險隊1日遊」、「石滬探險隊1日遊」及「珍珠海岸探險隊2日遊」3種遊程，今（15日）起在ACCUPASS平台開賣，首發限量30團，想參加要把握機會。

桃園市長張善政今偕「香蕉哥哥」、「番茄姐姐」、「YoYoMan」同台表示，市府積極推動珍珠海岸計畫，爭取中央經費補助，預計4年內投入約4.9億元經費優化桃園濱海旅遊環境。桃園海岸線有漁港、石滬、沙丘、燈塔及藻礁等豐富資源，宛如散落的珍珠般閃耀，此次推出的遊程精彩豐富，其中珍珠海岸探險隊2日遊更特別安排夜宿水族館的奇幻體驗，不僅可探索豐富的海洋生態，更能一窺夜間水族館的神秘面紗。

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觀光旅遊局代理局長王麗娟也說，海洋探險隊及石滬探險隊1日遊，除了體驗古早牽罟捕魚及漫步「百年海上長城」新屋石滬，還能和最喜愛的哥哥姐姐一起同樂。珍珠海岸探險隊2日遊則結合新屋藻礁的自然奇景、刺激有趣的石滬探險、鐵砂DIY，以及夜宿和逸飯店與Xpark攜手打造的「夜之海洋探索星級眠旅」，深入探索海洋魅力，更可參加遊程專屬的YOYO家族同樂會，與YOYO哥哥姐姐近距離互動。

此次活動還結合海洋客家休閒農業發展協會、新屋區愛鄉協會、新屋區永興社區發展協會等在地團體，推出YOYO家族限定TAO-YOYO帆布包及獨家YOYO哥哥姐姐卡牌。

包括原住民族行政局長巴奈．母路、海岸及資源循環工程處長呂明錡、農業局專委胡淑芬、新屋區長鄭詩鈿、桃園區副區長邱創正、桃園市觀光發展基金副執行長陳信守、Xpark八景島水族館董事小倉經敬、和逸飯店桃園館總經理周志潔、國聯旅行社經理陳泳辰、新屋永興社區發展協會理事長葉國傑、新屋區愛鄉協會石滬故事館總幹事李政賢、海洋客家休閒農業發展協會執行秘書黃馨霆及YOYO家族台長陳幸梓等人均出席活動宣傳。

「香蕉哥哥」、「番茄姐姐」同台宣傳桃園珍珠海岸快樂小旅行。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右4）等人出席市府觀光旅遊局與YO-YO家族合作，推出TAO-YOYO遊程，推廣珍珠海岸觀光。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（後中）等人出席市府觀光旅遊局與YO-YO家族合作，推出TAO-YOYO遊程，推廣珍珠海岸觀光。（記者李容萍攝）

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