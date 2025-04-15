南台灣墾丁紫斑蝶大遷徙 保育員籲駕駛減速護蝶奇景

南台灣紫斑蝶大遷徙。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/15 22:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南台灣近日迎來紫斑蝶大規模遷徙，滿滿蝶影飛進恆春半島，14日東海岸九棚地區記錄到每分鐘通過量突破百隻，15日清晨南灣、佳樂水一帶更出現上萬隻紫斑蝶橫越馬路的震撼奇景，宛如紫色浪潮席捲大地。

墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）昨緊急呼籲，駕駛人行經蝶群時，請將車速降至時速40公里以下，避免蝴蝶因「車禍」傷亡，共同守護這場難得的自然盛宴。

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根據墾管處保育科長期研究，近年連續降雨後，紫斑蝶幼蟲的食草大量萌發新芽，吸引小紫斑蝶及斯氏紫斑蝶從台東、屏北山區啟程，浩浩蕩蕩南遷至恆春半島。牠們沿太平洋海岸線南飛，抵達巴士海峽後轉向西部，於南灣馬鞍山一帶繁衍生息。

15日大發生數量堪比前年大發生，沿途民眾紛紛拿起手機、相機，記錄這場蝶舞飛揚的生態奇觀，驚嘆大自然的奧妙。

墾管處保育科博士謝桂禎進一步說明，此次遷徙屬「第一世代」，數量堪比前年大發生，站紫斑蝶飛行時速僅約20公里，車輛若以超過50公里的速度行駛，蝶群極易被氣流捲入或直接撞落壓死，駕駛人若遇蝶群飛越道路，應減速至40公里以下，與蝴蝶「共享道路」。

2021夏天，墾丁曾因紫斑蝶新羽化高峰，出現嚴重路殺現象，墾管處研究發現，每年5至6月遷徙高峰期，核三廠馬鞍山地區每分鐘竟有高達1260隻紫斑蝶湧出，飛越台26線南灣段。深入調查後，發現馬鞍山區生長著高密度的盤龍木，為小紫斑蝶幼蟲提供了豐富的食物來源，成為牠們的大規模繁殖地。這片繁殖地猶如紫斑蝶的「搖籃」，孕育出每年遷徙季的壯觀景象。去年為減少路殺現象，也在台26線南灣段設置蝴蝶防護網。

蝴蝶因「車禍」傷亡。（記者蔡宗憲攝）

南台灣紫斑蝶大遷徙，南灣、佳樂水都有大發生現象。（記者蔡宗憲攝）

南台灣紫斑蝶大遷徙，南灣、佳樂水都有大發生現象。（記者蔡宗憲攝）

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