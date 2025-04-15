芒果低溫農損獲現金救助 4/16起受理申請

1-2月低溫影響台南芒果花期授粉，農業部今日公告台南市為本地種芒果、改良種芒果農業天然災害現金救助地區。（南市農業局提供）

2025/04/15 21:51

〔記者王涵平／台南報導〕1-2月低溫影響台南芒果花期授粉，農業部今日公告台南市為本地種芒果、改良種芒果農業天然災害現金救助地區，南市農業局表示，4月16日至4月29日上班日可向土地所在地區公所提出申請。

農業局表示，南市今年年初芒果花期，天氣冷暖不定，更時有10度左右低溫發生，嚴重影響本地種芒果、改良種芒果授粉成功率，農業部長陳駿季3月31日勘查芒果產區，由於南市芒果種植面積逾6500公頃，且楠西、玉井等產區正值年初震災重建期，農業局建議農業部安排專家會議評估受災情形，加速農損認定程序。

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農業局長李芳林表示，此次公告本地種芒果災損每公頃救助8萬元，改良種芒果災損每公頃救助10萬元，符合資格的農民向土地所在地區公所提出申請。申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

另外，農友可自主利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍攝上傳果園災害損失照片，並於公告受理申請救助期限內，併同申請文件送區公所備查。

1-2月低溫影響台南芒果花期授粉，農業部今日公告台南市為本地種芒果、改良種芒果農業天然災害現金救助地區。（南市農業局提供）

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