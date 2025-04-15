為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北動保處建物整修完工 毛寶貝醫療空間升級

    隨著動物救援數量節節攀升、因應醫療需求採購設備，新北市動物保護防疫處辦公室及毛寶貝醫療中心整修優化，近期已完工。（記者董冠怡攝）

    隨著動物救援數量節節攀升、因應醫療需求採購設備，新北市動物保護防疫處辦公室及毛寶貝醫療中心整修優化，近期已完工。（記者董冠怡攝）

    2025/04/15 22:53

    〔記者董冠怡／新北報導〕隨著動物救援數量節節攀升、因應醫療需求採購設備，新北市動物保護防疫處辦公室及毛寶貝醫療中心原有空間不敷使用，去年開始整修優化，依據業務需求，重新規劃使用區塊，歷經9個月改造工程，近期已完工；動保處長楊淑方今表示，完工後人員與動物動線分流，辦公及洽公更為舒適、醫療團隊更能有效管理病房隔離區，並對不同動物種類分別設置病房、完善動物診療室。

    楊淑方指出，動保處所在建物1983年興建，當時規劃以動物疾病實驗室為主，隨著時代變遷和動物保護政策發展，逐步轉型成專責辦理動保與防疫業務，2023年救援354隻動物、去年快速增至947隻，毛寶貝醫療中心原有血液生化分析儀、氣體麻醉機、超音波、高壓氧、血液血球檢驗機、顯微鏡，生理監測器，也因應醫療需求採購新的X光機等設備，舊有病房數及原有辦公空間不足，影響日常行政運作、醫療服務效能。

    她說明，整修後的毛寶貝醫療中心，設有狗、貓、野生動物、鴿子等各自單獨病房，均有獨立空調、防噪、電熱水器，方便工作人員及獸醫師照顧、醫療動物使用，鋪設防滑地磚避免動物滑倒，增設地面排水設施，可定期清洗病房減少髒污，維持良好衛生治療環境，也有專屬動物運送通道；獨立動線讓毛孩們在候診、檢查、手術或住院期間，減少動物與人流接觸引發緊張或恐懼反應。

    動保處補充，辦公區採開放式空間，二樓設立訪談室，讓民眾訪談過程保有隱密性，另設吧檯座位提供民眾洽公；三樓辦公室走廊新增貓隧道設計，讓待認養貓咪增加活動量、與人互動，友善動物，如有動物救援、領養相關需要，可致電動保專線「1959」、市政專線「1999」及動保處電話「02-29596353」聯繫。

    整修後的毛寶貝醫療中心一隅。（新北動保處提供）

    整修後的毛寶貝醫療中心一隅。（新北動保處提供）

    歷經九個月整修，動物診療室空間更加完善。（新北動保處提供）

    歷經九個月整修，動物診療室空間更加完善。（新北動保處提供）

    獸醫師檢查貓咪健康狀況。（新北動保處提供）

    獸醫師檢查貓咪健康狀況。（新北動保處提供）

    辦公室內可於貓隧道與貓咪近距離互動。（新北動保處提供）

    辦公室內可於貓隧道與貓咪近距離互動。（新北動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播