新北動保處建物整修完工 毛寶貝醫療空間升級

隨著動物救援數量節節攀升、因應醫療需求採購設備，新北市動物保護防疫處辦公室及毛寶貝醫療中心整修優化，近期已完工。（記者董冠怡攝）

2025/04/15 22:53

〔記者董冠怡／新北報導〕隨著動物救援數量節節攀升、因應醫療需求採購設備，新北市動物保護防疫處辦公室及毛寶貝醫療中心原有空間不敷使用，去年開始整修優化，依據業務需求，重新規劃使用區塊，歷經9個月改造工程，近期已完工；動保處長楊淑方今表示，完工後人員與動物動線分流，辦公及洽公更為舒適、醫療團隊更能有效管理病房隔離區，並對不同動物種類分別設置病房、完善動物診療室。

楊淑方指出，動保處所在建物1983年興建，當時規劃以動物疾病實驗室為主，隨著時代變遷和動物保護政策發展，逐步轉型成專責辦理動保與防疫業務，2023年救援354隻動物、去年快速增至947隻，毛寶貝醫療中心原有血液生化分析儀、氣體麻醉機、超音波、高壓氧、血液血球檢驗機、顯微鏡，生理監測器，也因應醫療需求採購新的X光機等設備，舊有病房數及原有辦公空間不足，影響日常行政運作、醫療服務效能。

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她說明，整修後的毛寶貝醫療中心，設有狗、貓、野生動物、鴿子等各自單獨病房，均有獨立空調、防噪、電熱水器，方便工作人員及獸醫師照顧、醫療動物使用，鋪設防滑地磚避免動物滑倒，增設地面排水設施，可定期清洗病房減少髒污，維持良好衛生治療環境，也有專屬動物運送通道；獨立動線讓毛孩們在候診、檢查、手術或住院期間，減少動物與人流接觸引發緊張或恐懼反應。

動保處補充，辦公區採開放式空間，二樓設立訪談室，讓民眾訪談過程保有隱密性，另設吧檯座位提供民眾洽公；三樓辦公室走廊新增貓隧道設計，讓待認養貓咪增加活動量、與人互動，友善動物，如有動物救援、領養相關需要，可致電動保專線「1959」、市政專線「1999」及動保處電話「02-29596353」聯繫。

整修後的毛寶貝醫療中心一隅。（新北動保處提供）

歷經九個月整修，動物診療室空間更加完善。（新北動保處提供）

獸醫師檢查貓咪健康狀況。（新北動保處提供）

辦公室內可於貓隧道與貓咪近距離互動。（新北動保處提供）

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