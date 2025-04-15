竹市東園及陽光國小 獲邀參與和歌山市國際音樂祭

日本和歌山市議員拜會新竹市民進黨多名市議員，為和歌山市5月要舉辦的國際音樂祭，邀東園國及陽光國小學生參與。民進黨議員今與日籍議員在辛志平故居交流對談。（市議員楊玲宜提供）

2025/04/15 20:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕日本和歌山市今年5月將首度盛大舉辦國際音樂祭，新竹市東園國小及陽光國小學生也獲邀參與演出，日本和歌山音樂國際實行委員會成員的辻本太一市議員、海外統括-中嶋千壽委員今天參訪東園國小與陽光國小，也拜會竹市民進黨籍議員陳建名、劉康彥與楊玲宜等人。

和歌山市議員辻本太一，年僅26歲，是和歌山市議會最年輕議員，辻本太一提到，他三度來台灣，令他最難忘的是台灣人熱情與人情味，此次到新竹市參訪學校，充滿期待。

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市議員楊玲宜表示，過去竹市學生參與日方國際音樂比賽屢獲佳績，這次竹市東園國小與陽光國小有近53名學生，受邀參與2025第一屆和歌山市國際音樂祭，將登上和歌山城千人演奏廳，是竹市的光榮，也是竹市人的驕傲，且為台日兩國的音樂交流再添佳話，未來也歡迎和歌山市的學校到竹市參訪與交流。

日本和歌山市議員拜會新竹市民進黨多名市議員，為和歌山市5月要舉辦的國際音樂祭，邀東園國及陽光國小學生參與。民進黨議員今與日籍議員在辛志平故居交流對談。（市議員楊玲宜提供）

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