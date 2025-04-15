台中最大連儂牆被清除 中市調監視器曝認養單位逕自局部清理

台中最大連儂牆「台中廣三SOGO連儂隧道」目前多維持有聲援香港反送中字條。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/15 20:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中最大連儂牆「台中廣三SOGO連儂隧道」傳遭清除，因值大罷免敏感時機，消息引發關注，台中市建設局今現場勘察後發現約4/5牆面仍維持現況，但有局部牆面變乾淨，經調閱監視器後，發現是地下道認養單位廣三SOGO百貨業者逕自清理；建設局長陳大田強調，台中連儂牆設立多年來市府尊重是民意反映象徵，不會特別處理，已促認養單位未來要清理須先報備。

2019年台灣社會聲援香港反送中抗爭，各地公共場所、地下道、校園均出現連儂牆張貼希望小語，台中在台中廣三SOGO百貨地下道也出現「連儂隧道」，地下道兩側牆壁方形磁磚上貼滿五顏六色的便條紙，寫滿民眾聲援香港反送中的字句，當時台中市政府就表達尊重，並未主動清理。

請繼續往下閱讀...

最近傳出「台中廣三SOGO連儂隧道」開始被清理清除消息，有網友將相關影片拍攝po上網，影片呈現一大片乾淨牆面，因值大罷免二階連署倒數計時的時機敏感，連儂牆被清除消息引發不少人關注。

記者實地走訪，發現連儂牆多數牆面仍貼滿昔日民眾聲援字條，雖部份褪色斑駁或脫落，但多未明顯被變動，僅臨百貨公司的一側牆面「變乾淨」。

台中市建設局獲報後澄清並未進行清除，派人前往勘察後，針對變乾淨的牆面經調閱監視器後，發現是該處地下道認養單位台中廣三百貨公司這兩天有進行清理，連繫業者說明。

建設局長陳大田指出，台中連儂牆2019年經公民團體發起讓民眾發聲後，基於尊重市民表達自由，若沒有影響環境髒亂問題，市府尊重多元意識型態表達，多年來未曾進行清理，也是六都中唯一未清除的連儂牆，但因已設置多年，難免有部份字條因自然風化有脫落、破損或污損的情況，業者基於環境整潔著手整理，但已提醒業者，若要進行大範圍清理須先行報備，再評估如何處理。

台中最大連儂牆「台中廣三SOGO連儂隧道」目前多維持有聲援香港反送中字條。（記者蘇孟娟攝）

台中最大連儂牆「台中廣三SOGO連儂隧道」目前多維持有聲援香港反送中字條。（記者蘇孟娟攝）

台中最大連儂牆「台中廣三SOGO連儂隧道」局部牆面被認養單位清理。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法