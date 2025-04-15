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    台灣1物品功能「全世界獨有」 外國人震驚懊悔：早知道不丟了！

    過去台灣政府為了讓營業商家能確實報稅，推出全球獨一無二的「發票兌獎」制度。示意圖。（資料照）

    過去台灣政府為了讓營業商家能確實報稅，推出全球獨一無二的「發票兌獎」制度。示意圖。（資料照）

    2025/04/15 21:26

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    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣政府為了讓營業商家能確實報稅，推出全球獨一無二的「發票兌獎」制度，近期2名來台旅遊的西班牙遊客意外得知台灣發票有這樣的功能，大感驚訝，懊悔一拿到發票就直接丟掉！2人反應在網上掀起熱議。

    百萬YouTube頻道「不要鬧工作室」日前訪問從西班牙來台觀光的男女，告訴2人台灣的發票就像彩券一樣，有機會可獲得獎金。女子原本笑著猜測獎金是否最多只有新台幣1000元？當她得知特別獎1000萬元，臉色瞬間震驚，「什麼？你開玩笑嗎？真假？你在開玩笑嗎？」。

    女子還透露，在西班牙或巴塞隆納並沒有像類似的東西存在。另外，男子得知台灣發票的特別獎金額，差不多有28萬歐元，同樣露出不可置信的驚訝神情，直言這筆獎金可能比西班牙彩券還要多，很懊悔自己沒有提早知道這個冷知識，因為他每次都會把發票直接丟掉。

    影片曝光後，引起不少台灣網友熱烈討論，「這比美國國稅局派人抓逃漏稅有用」、「QR扣要遮掉啊，到時候被有心人士掃走」、「外國人一樣可兌獎，只是中大獎較麻煩，要有銀行帳戶」、「老實說先別去想頭獎的事，能夠先中個200塊錢才是真的，畢竟能中200塊也是不容易的」、「畢竟台灣商人為了逃稅而不想開發票，讓國稅局想出發錢來讓全台灣百姓一起監督稅收機制，也算是一種台灣特色」。

    另外，財政部過去就曾發文分享這個冷知識說，每2個月開獎的統一發票，不僅能作為商業交易、會計及稅務憑證，透過拿發票兌獎的機制，能提高民眾索取發票的意願，防止店家逃漏稅、增加政府稅收。然而，財政部賦稅署「委辦費」今年遭立法院在野黨團刪除10％（18.45億元），減少360萬個中奬機會，影響民眾中奬小確幸。

    百萬YouTube頻道「不要鬧工作室」日前訪問一對從西班牙來台觀光的遊客，女子得知台灣發票特別獎金額最高上看1000萬元，瞬間露出不可置信的驚訝神情。（圖擷取自「Stopkiddinstudio」YouTube）

    百萬YouTube頻道「不要鬧工作室」日前訪問一對從西班牙來台觀光的遊客，女子得知台灣發票特別獎金額最高上看1000萬元，瞬間露出不可置信的驚訝神情。（圖擷取自「Stopkiddinstudio」YouTube）

    受訪男子則十分懊悔自己沒有提早知道這個冷知識，因為他每次都會把發票直接丟掉，可能就此錯過中獎機會。 （圖擷取自「Stopkiddinstudio」YouTube）

    受訪男子則十分懊悔自己沒有提早知道這個冷知識，因為他每次都會把發票直接丟掉，可能就此錯過中獎機會。 （圖擷取自「Stopkiddinstudio」YouTube）

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