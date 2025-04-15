高雄自辦社宅再添里程碑！大寮社宅明年7月完工、年底入住

高雄市大寮區社會住宅新建工程今舉行上樑典禮，預計明年7月完工。（記者陳文嬋攝）

2025/04/15 19:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局新建大寮區社會住宅今舉行上樑典禮，將於本周完成主結構體，預計明年7月完工，明年底辦理民眾入住，打造廣場串聯綠廊，更緊鄰大寮捷運站出口旁，就學、就業通勤更方便。

大寮社宅新建工程打造2棟地上10層、地下2層集合式住宅，總戶數達384戶，將設置店舖、托嬰中心、日照中心、活動中心、身障社區居住服務據點等多元公共設施，並規劃休憩庭院、大樹庭園和共遊廣場等綠意景觀。

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副市長林欽榮今親自主持上樑典禮，與地方民代共同見證大寮邁入社宅新時代，水利局表示，目前工程進度超前，已達到5成5，主結構體工程將於本周完成，預計明年7月完工，為高雄自辦社宅再添里程碑，將持續加緊腳步施工，確保工程如質如期完工，全力實現高雄居住正義。

工程透過量體退縮綠帶，串聯形成綠廊散步道，打造都市綠意鄰里廣場，社區就能享受綠色空間，同時考量北向日照，實現「戶戶有花園，家家有景觀」願景，並推動無障礙環境，採用隔音地坪、安裝氣密隔音，及使用三合一電子卡片鎖等，提升居住品質。

林欽榮指出，大寮社宅地理位置十分優越，緊鄰大寮橘線捷運終點站2號出口旁，真正實現「到站即到家」，並鄰近和發產業園區、輔英科大與新光高中、忠義國小等，符合新興居住族群需求，兼顧就業與安家的安心居所。

林欽榮說，截至目前，中央及市府興辦社會住宅合計共29820戶，包括營運中1271戶、興建中13210戶、已決標待開工8432戶、規劃或發包中6907戶，打造讓市民安居樂業的美好高雄。

高雄市大寮區社會住宅新建工程今舉行上樑典禮，預計明年7月完工。（記者陳文嬋攝）

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