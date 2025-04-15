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    空氣好糟！境外污染物籠罩彰化到4/17 大城AQI飆151

    天色轉暗了，今天晚上6點多，彰化空品監測站AQI達115，處在「橘色」警示等級，這波髒空氣恐將持續到後天。（記者張聰秋攝）

    天色轉暗了，今天晚上6點多，彰化空品監測站AQI達115，處在「橘色」警示等級，這波髒空氣恐將持續到後天。（記者張聰秋攝）

    2025/04/15 19:19

    〔記者張聰秋／彰化報導〕天色轉暗了，髒空氣仍籠罩！今天（15）晚上6點最新空氣品質指標顯示，彰化縣大城監測站AQI達151，空氣品質達「紅色」警示等級，其餘彰化、線西、二林站都落在「橘色」區域，降不下去，許多敏感族群狂打噴嚏、猛揉眼睛，感受到髒空氣的威脅。

    彰化縣環保局預計，這波紅害持續到後天（17），提醒民眾減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，並隨時留意環境部空氣品質播報資訊，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出一定要戴好口罩。

    彰化地區紅害嚴重，根據環境部空氣品質監測網，顯示全台監測數據，彰化縣5個空品測站，到今天晚上6點15分，大成AQI 151最高，其次是二林129、線西126、彰化115，不只對敏感族群不健康，也對所有族群都不健康。

    環保局表示，今天吹東北風，東北風挾帶境外污染物南下，懸浮微粒PM10及PM2.5濃度偏高，導致落塵量上升，空氣品質轉差，導致縣內空品監測站處在「橘色」和「紅色」警戒等級。

    白天，環保局已啟動緊急應變措施，通知全縣前74大公私場所自主管理空污，要求廟宇配合環保祭祀、營建工地強化抑塵作為，並針對露天燃燒、烏賊車進行稽查取締，重要路口也同步查察車輛怠速情形。

    彰化縣也透過中台灣區域治理平台，與台中、雲林協調要求台中火力發電廠、麥寮電廠啟動空品應變機制，防堵中部空氣進一步惡化。

    環境部即時空氣品質指標顯示，彰化縣4處空品站數據，處在空污危害的警示等級。（圖擷取環保局官網）

    環境部即時空氣品質指標顯示，彰化縣4處空品站數據，處在空污危害的警示等級。（圖擷取環保局官網）

    彰化髒空氣來襲，環保局要求建築工地加強灑水抑制揚塵污染。（環保局提供）

    彰化髒空氣來襲，環保局要求建築工地加強灑水抑制揚塵污染。（環保局提供）

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