陽明山火燒山 全國國家公園儀器大體檢

陽明山小油坑附近昨天發生火燒山，延燒約50公頃，當天下午火勢已撲滅。（資料照）

2025/04/15 18:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕陽明山國家昨發生火燒山，起火原因初判和國科會所屬機關國研院國網中心架設的空氣品質感測器有關，國家公園署署長王成機今（15日）表示，目前已展開所有國家公園科學儀器大體檢，並全面檢視陽明山國家公園內步道是否有受損，也展開受損盤查。

陽明山國家公園小油坑附近的步道昨發生火災，延燒約50公頃，初判和國研院國網中心在該區架設的空氣品質感測器起火有關，當初該空品感測器是為了監測當地空氣品質以及活火山大屯火山活動的噴發氣體，不過實際起火原因還要等消防單位最終判定；國科會主委吳城文表示，將積極配合火災鑑定，並啟動內部調查，也要求國科會轄下各機關檢視所有器材維護；國研院院長蔡宏盈則表示，將慎重面對，若最後調查結果確認是國研院的儀器所造成，一定會承擔相關責任、絕不卸責。

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對於陽明山國家公園發生火災，內政部國家公園署署長王成機表示，所有科學儀器設備要架設於國家公園內時，都要經過申請，也會要求安全等，雖還沒確定到底是什麼因素引起火災，但為慎重，已展開國家公園內相關設備都重新再做檢視，但因國家公園幅度廣大，設備大體檢會需要一定時間。

過去曾有前NCC專委喬建中於2021年5月登山時生火煮食最後引起玉山大火，燒毀林地79.7公頃，後來遭農業部求償2.88億元，對於這次陽明山火災，王成機表示，待火災調查結果出爐確定火災成因，國家公園署也一定會求償並裁處行政罰，也會要求相關單位必須負擔復原受災現場的所有費用，而目前當地受火災的主要植物則以芒草、箭竹等為主，確切受災範圍還正在評估，現階段為了維護遊客安全，也全面檢視園區內的步道安全，災區附近的步道已先封閉。

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