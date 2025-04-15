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    「台灣小提琴教母」李淑德近百年故居損毀 屏東再少1棟老建築

    「台灣小提琴教母」李淑德近百年故居損毀嚴重。（記者葉永騫攝）

    「台灣小提琴教母」李淑德近百年故居損毀嚴重。（記者葉永騫攝）

    2025/04/15 19:32

    〔記者葉永騫／屏東報導〕有「台灣小提琴教母」之稱的資深音樂家李淑德，位於屏東市的近百年的故居，由於長期荒廢房屋嚴重破落，主結構都已出現嚴重裂痕可能傾倒，讓經過的人都覺的好可惜，認為屏東又將少了一個老建築，屏東縣政府文化資產保護所主任陳胤霖表示，曾徵詢李家修繕保留的看法，但因土地價格高達2億餘元，並未獲得回應，無力保護及修復，只能眼見老屋自然損壞。

    2017年獲得總統府二等景星勳章表揚、42屆行政院文化獎，有「台灣小提琴教母」之稱的知名音樂家李淑德，位於屏東市仁愛路與自由路口，有近百年歷史的經典老宅，現在破落荒廢，主建築的屋頂破落、欄杆毀損，屋內木建築都被白蟻侵蝕，破壞的相當嚴重，不少民眾經過都搖頭嘆息，覺得屏東又將少了一幢老建築。

    縣府文資所主任陳胤霖表示，李淑德的故居是融合東西方建築風格，被喻為「屏東市萬年溪畔的經典老宅」，前縣長潘孟安任內曾在其故居周圍做了公共造景，表彰她對台灣音樂的貢獻，但因為故居長期無人居住，近年更因年久失修，加上颱風、地震的侵襲，老宅的屋頂已經破落損壞，欄桿及樑柱也破落及裂開，成為破損嚴重的荒廢老宅。

    縣府文化處、文資所曾經徵詢李家土地所有權人意見，希望能夠列為文化資產進行修繕，但未獲回應，依據文資法規定，所有權人的李家如果沒有無意願進行文化保存，縣府是不能侵害所有權人的權益，因此只能眼見其逐步毀壞了。

    「台灣小提琴教母」李淑德位於屏東市的近百年故居損毀嚴重。（記者葉永騫攝）

    「台灣小提琴教母」李淑德位於屏東市的近百年故居損毀嚴重。（記者葉永騫攝）

    「台灣小提琴教母」李淑德屏東近百年故居價值驚人。（記者葉永騫攝）

    「台灣小提琴教母」李淑德屏東近百年故居價值驚人。（記者葉永騫攝）

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