山難頻傳！ 新竹縣推「第三方協同留守平台」保平安

新竹縣的中級山備受各地山友喜愛，縣長楊文科今天要求縣府消防局多多推廣山友愛用第3方協同留守平台，以保障入山安全。（記者黃美珠攝）

2025/04/15 19:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年連假期間迭傳山友發生意外，新竹縣長楊文科今天要求縣府消防局參考「第3方協同留守平台」的機制，要求縣府消防局加強宣傳，請山友來到新竹縣前務必學習使用離線地圖之外，也要多加利用前述留守平台的機制，在享受山林之美之餘也平添一分保障。

縣府消防局表示，「第3方協同留守平台」服務機制獲得林業及自然保育署支持，由戶外安全推廣協會所推動，由有經驗、熱心推廣登山安全的山友提供免費留守服務。

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山友只要在出發前在線上（https://hiking-guard.web.app/）提出申請，並把戶外安全推廣協會留守人官方帳號加入登山Line群組，遵循指示完成申請後就可以使用服務，並搭配補助租賃Garmin InReach Mini2等衛星追蹤通訊裝置，讓留守人得以掌握登山者的即時動向，萬一真的不幸發生意外，也能更快速且精確地提供資訊給搜救單位。

畢竟登山活動一旦遇險，能否對外聯繫成為救援成功的關鍵因素之一。除了倚賴現有的手機通訊系統，縣府消防局也建議山友可額外配備具備衛星通訊功能的裝置，像是Garmin inReach。

這類設備不僅能在無行動網路覆蓋的山區提供即時通訊功能，也能即時回傳定位資訊，讓留守人員掌握當前位置，對於提升搜救時效與準確度有極大助益。

縣府消防局統計，去年縣內的山域事故共有33起，其中31件的事故當事人有提供了定位座標，所以大幅提升搜救效率，但仍有2件因當事人地形因素無法聯繫報案，平添搜救的困難度與時間成本。

縣內除了尖石鄉北得拉曼步道、高島縱走路線（高台山、中島田山等）、以及關西石牛山因屬熱門登山路線容易發生事故，就是看似普通的健行步道，像是馬胎古道之類的也潛伏危險。

從去年的統計資料可見，這些事故的原因，獨攀迷途已非主要，反而是準備不足下，不管有沒有結伴入山，都可能因輕忽或能力不足而發生。

縣府消防局呼籲，民眾行前務必充分了解步道路線，熟悉離線地圖的使用；事前制定完善的登山計畫不盲目隨隊行進，並善用前述留守平台的機制，把登山行程告知山下留守人才能確保快樂上山、安全下山。

新竹縣政府消防局去年的山難救援紀錄中發現，山友獨自攀登已非山難的發生的主因，更多的是因行前沒有充分準備、忽視登山活動的安全才是更大危機。圖與新聞事件無關。（記者黃美珠攝）

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