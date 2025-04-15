鳳梨畸形果增加疑氣候因素？ 農改場這樣說

關廟鳳梨進入產季，農民楊慶生認為氣候因素導致今年的畸形果比例偏高。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/15 18:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南關廟「金鑽」鳳梨進入產季，田間常會採到畸形果，農民楊慶生認為今年出現的比例偏高，他懷疑是開春後持續低溫，氣候因素導致抽穗階段細胞分裂不正常，但並未影響整體收成。

台南區農業改良場副研究員黃士晃回應，畸形果為花芽分化過程變異所產生，是否氣候造成，目前仍難以證實，也可能偶發，或者還有其他因素，都仍待確定，但植株遺傳則真的會影響。

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黃士晃說，鳳梨為無性繁殖，台農17號的金鑽問世已經逾20年，持續地育苗過程中，自然會產生一些變異；他建議將長出畸形果的植株去除，擇優汰劣，讓好的不斷遺傳下去，確保品質。

楊慶生表示，今年氣候偏冷，導致產季延緩，以往清明節後，他所栽種的鳳梨都快採收一半，但現在僅有2成，慢了半個月。

楊慶生指出，今年的變異果，以扁平或連體等造型居多，雖然無法食用，但具觀賞價值，祭拜神明上頗受歡迎，一些老主顧都會預訂，要他發現後先留著，再來選購，畸形鳳梨仍有市場。

楊慶生栽培、管理過程中，崇尚自然農法，不濫用化學藥劑，且鳳梨長到一定的成熟度才會採收，標榜「在欉黃」，相當搶手。

楊慶生提到，除了畸形之外，晝夜溫差也造成裂果，所幸目前僅有小災情；而關廟區農會推廣部主任黃國斌則強調，氣候因素讓鳳梨長不大，逐漸枯萎，導致所謂的「敗欉」。

關廟鳳梨進入產季，農民楊慶生認為氣候因素導致今年的畸形果比例偏高。（記者吳俊鋒攝）

關廟鳳梨進入產季，農民楊慶生認為氣候因素導致今年的畸形果比例偏高。（記者吳俊鋒攝）

關廟金鑽鳳梨進入產季，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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