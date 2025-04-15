買10多萬家電無法參加桃園購物節抽獎…「特賣會」廠商稅籍在外縣市

今年桃園購物節總登錄金額超過64億元，3月舉辦壓軸抽獎活動。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/04/15 18:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年桃園購物節總登錄金額超過64億元，議員黃敬平接獲民眾投訴，在桃園市境內的特賣會分批採購家電，豈料，登錄發票時才發現廠商稅籍不在桃園，根本不能登錄參加抽獎；經發局回應，發布活動訊息時有提醒消費時要注意企業營登地須為桃園的規定。

黃敬平說，今年桃園購物節從去年12月起至今年2月共3個月，所有在桃園消費單筆滿300元的民眾，都可於活動網站註冊參加抽獎。他接獲民眾陳情，在平鎮區特賣會採購家電，登錄發票時才發現，店家稅籍登記在新北市，無法登錄參加桃園購物節，當時為了想提高中獎率，還分批採購、金額合計達10多萬元，沒想到竟無法參加。

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黃敬平說，以特賣會、快閃店形式經營的業者，民眾不會知道其稅籍登記地何在，以為只要在桃園消費的發票就可以登錄；他建議，經發局若無法與稅捐稽徵機關合作，針對實際在桃園營業但稅籍設在外縣市業者，依實際營業地點為依據，進行營業稅歸屬地調整的話，就應從寬認定，只要在桃園市境內購物即可算，不應有税籍登記縣市不在桃園市的限制。

經發局回應，桃園購物節主要是為提升市內商業經濟，在發布活動訊息時有提醒消費時注意企業營業登記地須為桃園的規定，發票登錄時，系統會進行發票消費地查驗，非桃園市設地登記店家發票將會予以排除。

議員黃敬平質詢指出，有民眾在桃園市境內的特賣會分批採購家電，豈料，登錄發票時才發現廠商稅籍不在桃園，根本不能登錄並參加抽獎。（擷取自桃園市議會直播畫面）

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