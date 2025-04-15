台中特教師生比太高又傳減班 議員群促特教資源不能省

台中特教師生比太高，連特教學校均驚傳減班，議員群促特教資源不能省。（市府提供）

2025/04/15 18:50

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市府今在議會進行特教資源報告，不少藍綠議員關切台中特教生逐年增加，但特教師生比過高，工作負擔變重下，特教助理員流動率高，台中特教學校甚至傳減班，力促市府特教資源不能省；台中市長盧秀燕則指出，3年來已增設41班特教班及增67名教師降低師生比，會再持續降師生比。

市議員朱暖英、林霈涵、張廖乃綸、吳瓊華等均指出，台中市特教生持續增加，到113學年度身心障礙學生已達1萬5963人，但台中特教班師生比高，特教現場面臨前所未有的壓力與挑戰，去年特教法大修，要求分散式資源班的師生比須在5年內達標，台中市能否配合；議員陳雅惠、張家銨也說，特教生數增加，但特教資源真的跟得上嗎？尤其特教助理員不足，應及早協助補足。

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議員陳淑華、周永鴻、江肇國則質疑，台中特教學生增加，但市府教育預算卻下降，前年37.23%、去年變36.16%，到今年只剩下34.96%，跟台中市長盧秀燕所講的教育預算佔4成有落差，質疑特教資源不足如何滿足特教生需求。

陳淑華與議員何文海也關心，特教生明明逐年增加，但台中特教學校學生數卻持續下滑，全校剩200多人，近來均接獲特教學校老師及家長憂學校恐再減班，將出現超額教師及學生無法就學困境；議員李中指出，目前台中特教學校師生比最低，教師也均具特教專業，但家長偏好融合教育環境改選一般學校的特教班就學，促市府應給台中特教學校最多特教資源，讓特教生能回歸特教學校受照顧。

台中市教育局長蔣偉民指出，台中特教學校招收的學生是以重度及極重度為主，目前有調查特教生障礙別最多的族群屬學習障礙生，部份課程抽離上課，也不適合放集中式特教班，台中特教學校招生受家長優先選擇一般學校的特殊班入學影響，生源減少，去年招生已從原有8班減為6班，今年確實入學數須待6月報到才能確定。

盧秀燕指出，台中市屬大城市特教生比較多，市府全力降低師生比，113學年度已增42班、67名教師，未來會持續增班增師調降師生比；蔣偉民指出，台中市目前特國小1比10.36，國中1比9.61，排六都中位數，計畫到117學年度再增81班屆時就可以達標。

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