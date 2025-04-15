大甲媽回鑾飼主懸賞50萬尋愛貓終於找到了！ 不明說有無付賞金

飼主在臉書po文表示找到愛貓了。（擷取自臉書）

2025/04/15 17:55

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽進香遶境今天回鑾，不過，清水區有走失愛貓的地政士陳勇志因忙著大甲媽回鑾事宜，飼養的愛貓「純種摺耳賓士加菲貓」昨走失，在「清水小鎮」等許多臉書網頁po文懸賞50萬元找尋愛貓；今天他再度po文表示，愛貓找到了，正送往洗澡中，但記者詢問他在哪裡找到？有無付賞金50萬元，他則不願明說，一再表示，之後會寫在臉書。

陳勇志透過臉書社群「清水小鎮」及「沙鹿之美」等po文指出，大家都在忙大甲媽回鑾，前後門都開著，愛貓疑在12日下午4點到晚上11點左右走失，地點在清水區光華路88號，愛貓「喵喵」是純種摺耳賓士加菲貓，強調這種貓無法在野外生活，願意花重金，畢竟情感是金錢換不來的！

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陳勇志表示，昨天清水街上人超多，他怕愛貓是被人抱走了，但強調「還我就好，認識我陳勇志言出必行50萬一定給」，並表示很多人打給他，每一次都讓他很激動，但都只是詢問，他只想聽到貓的消息。

今天他在臉書社群po文表示，找到愛貓了，現在送去洗澡中，詳情後面再說，至於他是在哪裡找到愛貓？有無付賞金50萬元，他則不願回應，一再表示，之後會寫在臉書。

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